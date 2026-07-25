Συνάντηση Καπετάνου – Δένδια: «Η Λάρισα σταθερός πυλώνας της εθνικής άμυνας στον νέο χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων»

Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, πραγματοποίησε στο ΥΠΕΘΑ, ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τόσο τον Νομό Λάρισας όσο και τις μεγάλες προκλήσεις της εθνικής άμυνας.

Ο Χρήστος Καπετάνος συζήτησε με τον Υπουργό σειρά θεμάτων με ιδιαίτερη σημασία για τη Λάρισα, συμφωνώντας στον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η περιοχή όπως:

ο νέος ρόλος της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού με έδρα τη Λάρισα,

η αξιοποίηση του στρατοπέδου Μπουγά και η διάνοιξη της οδού Τσιτσάνη,

η περαιτέρω ενίσχυση της 110 Πτέρυγας Μάχης και των υποδομών της Πολεμικής Αεροπορίας,

η ανάγκη δημιουργίας νέων στρατιωτικών οικισμών για τη στεγαστική μέριμνα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στη Λάρισα,

η ενίσχυση του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας, το οποίο προσφέρει κρίσιμες υπηρεσίες υγείας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους πολίτες,

καθώς και η ενίσχυση του 303 Προκεχωρημένου Εργοστασίου Βάσης με προσωπικό και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στην υλοποίηση της «Ατζέντας 2030», στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μέσω της απόκτησης των μαχητικών Rafale, των φρεγατών Belharra, των F-16 Viper και των F-35, καθώς και στον σχεδιασμό του πολυεπίπεδου αμυντικού συστήματος «Θόλος του Αχιλλέα».

Μετά τη συνάντηση, ο Χρήστος Καπετάνος δήλωσε:

«Η Λάρισα αποτελεί διαχρονικά πυλώνα της εθνικής άμυνας και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.

Με τον Υπουργό Νίκο Δένδια που κάνει κατά κοινή ομολογία μια σπουδαία δουλειά, συζητήσαμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των στρατιωτικών δομών της περιοχής μας, αλλά εξέφρασα και την γνώμη μου για το μεγάλο σχέδιο μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, που η κυβέρνηση της ΝΔ κάνει πράξη.

Η Ελλάδα αποκτά σύγχρονες δυνατότητες αποτροπής και ισχυροποιεί τη θέση της σε μια ιδιαίτερα απαιτητική γεωπολιτική συγκυρία.

Η ασφάλεια της πατρίδας μας αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών.»