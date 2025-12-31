Συνάντηση Καπετάνου – Χιονίδη για τις ανάγκες των δήμων της Λάρισας

Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Σάββα Χιονίδη, είχε στο Υπουργείο Εσωτερικών ο Βουλευτής Λάρισας, Χρήστος Καπετάνος.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις ελλείψεις προσωπικού και τη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των Δήμων του Νομού Λάρισας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην καθημερινή λειτουργία τους, καθώς και στις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης λόγω των έντονων κλιματικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά και οι επικείμενες αλλαγές, που στοχεύουν στη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας των ΟΤΑ. Ο νέος Κώδικας οργανώνεται σε έξι διακριτές θεματικές ενότητες, καλύπτοντας με συστηματικό τρόπο κρίσιμους τομείς όπως οι πόροι, το ανθρώπινο δυναμικό, οι υποδομές και οι αρμοδιότητες των Δήμων.

Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με δυνατότητα αξιοποίησης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθιέρωση ενιαίας εκλογικής περιφέρειας σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, καθώς και δυνατότητα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην απλοποίηση και ενοποίηση των διοικητικών και διαγωνιστικών διαδικασιών, στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και στη μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να λειτουργούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Στον τομέα των οικονομικών και του ανθρώπινου δυναμικού, ο νέος Κώδικας προβλέπει ενίσχυση της χρηματοδότησης των Δήμων, ρυθμίσεις για κρίσιμα ζητήματα όπως το τέλος ταφής, δυνατότητες προσλήψεων, μέτρα στήριξης του προσωπικού και ενίσχυση της εντοπιότητας, με στόχο την προσέλκυση και παραμονή στελεχών στην περιφέρεια.

Ο Χρήστος Καπετάνος υπογράμμισε την ανάγκη ο νέος Κώδικας να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο ενδυνάμωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων της Λάρισας.

Σε δήλωσή του, ο Βουλευτής Λάρισας ανέφερε:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη. Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλει να δώσει στους Δήμους τα εργαλεία, τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται, ώστε να ανταποκριθούν τόσο στις καθημερινές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών όσο και στις αυξημένες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

Ο κ. Καπετάνος ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση, τονίζοντας τη σημασία της στενής και διαρκούς συνεργασίας Πολιτείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ισχυρούς, λειτουργικούς και ανθεκτικούς Δήμους στη Λάρισα και σε ολόκληρη τη χώρα.