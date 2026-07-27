Συνάντηση Κουρέτα με τη νέα διοίκηση του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας

Τη νέα διοίκηση του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας (ΙΝΚΑ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Βασίλη Κόκκαλη, υποδέχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του ΙΝΚΑ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κοινός στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και η προώθηση πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους προς όφελος των πολιτών της Θεσσαλίας.

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