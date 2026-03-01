Συνάντηση Μανώλη – Χαρακόπουλου για θέματα της περιοχής

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Νικολάου, στο γραφείο του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής, καθώς και θέματα καθημερινότητας των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων και την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.

Ο Δήμαρχος έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο Τεμπών, ζητώντας την υποστήριξη της Πολιτείας για την επίλυσή τους, ενώ από την πλευρά του ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξέφρασε τη διάθεση συνεργασίας και στήριξης σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η συνεργασία με την κεντρική διοίκηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση των αναπτυξιακών μας στόχων. Στη σημερινή μας συνάντηση είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε κρίσιμα ζητήματα του Δήμου Τεμπών και να ζητήσουμε τη στήριξη της Πολιτείας για την επίλυσή τους. Συνεχίζουμε με σχέδιο και υπευθυνότητα να διεκδικούμε όσα αξίζει ο τόπος μας, με μοναδικό γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας».