Συνάντηση με τον Διοικητή της 1ης ΤΑΞΑΣ είχε ο Δήμαρχος Λαρισαίων – Συνεργασία για κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες

Η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών για κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου με τον Διοικητή της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού, Ταξίαρχο, κ. Αθανάσιο Δημητρίου νωρίς σήμερα το πρωί, στο Δημαρχείο της Λάρισας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα που αφορούν στη διαρκή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και στην κοινή στόχευση για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.

Η συνάντηση, που είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, έγινε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των συνεργιών, μεταξύ των δύο φορέων, ενώ ο Δήμαρχος Λαρισαίων αφού ευχαρίστησε τον Διοικητή της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού και την ανθυπολοχαγό κα Ευαγγελία Μάη για την επίσκεψη και την εποικοδομητική συζήτηση που είχαν, τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.