Συνάντηση Νασιακόπουλου με τον Γενικό Γραμματέα Δασών

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλου και του Γενικού Γραμματέα Δασών Στάθη Σταθόπουλου με αντικείμενο την προστασία, αναβάθμιση και βιώσιμη διαχείριση του άλσους Χάλκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για την υπογραφή στο Δασαρχείο Λάρισας της πράξης παραχώρησης κατά χρήση του άλσους της Κοινότητας Χάλκης, εμβαδού 110.177τ.μ στον Δήμο Κιλελέρ και ότι στη συγκεκριμένη έκταση σχεδιάζεται η δημιουργία ενός πολυχώρουόπου θα δημιουργηθούν χώροι άθλησης, χαλάρωσης στο πράσινο, χώροι παιχνιδιού, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συναναστροφής καθώς και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για ζώα συνδυάζοντας τις δραστηριότητες όλων των κοινωνικών ομάδων. Συζητήθηκε επίσης η διαδικασία χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου με τον Γενικό Γραμματέα να δηλώνει ότι θα συμβάλλει στην αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε: «Το Άλσος Χάλκης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πράσινους πνεύμονες του Δήμου μας. Στόχος μας είναι να το προστατεύσουμε, να το αναβαθμίσουμε και να το καταστήσουμε έναν χώρο ασφαλή και φιλόξενο για όλους τους πολίτες. Με τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειαςκαι του Γενικού Γραμματέα Δασών, προχωράμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του άλσους για τις επόμενες γενιές.»

Ο Στάθης Σταθόπουλος τόνισε: «Η συνεργασία με τους Δήμους είναι καθοριστική για την προστασία των αστικών και περιαστικών δασών. Το Άλσος Χάλκης διαθέτει σημαντική φυσική αξία και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο διαχείρισης. Το Υπουργείο θα στηρίξει τις απαραίτητες μελέτες και δράσεις, ώστε να διασφαλιστεί η οικολογική του ισορροπία και η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών».