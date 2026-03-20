Συνάντηση Νασιακόπουλου με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος παρευρέθηκε στο τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την «Προσαρμογή της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή», το οποίο συγκέντρωσε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και αρμόδιων φορέων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του σεμιναρίου αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάγκη άμεσης υλοποίησης στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στη Θεσσαλία.

Στο περιθώριο του σεμιναρίου ο Δήμαρχος Κιλελέρ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου Ιωάννη Ανδρουλάκη. Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων περιβαλλοντικής προστασίας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στον Δήμο Κιλελέρ, καθώς και οι προοπτικές αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης και ναβάθμισηςτων τοπικών υποδομών, την προστασία του αγροτικού τομέα και την υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Θανάσης Νασιακόπουλος επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων τονίζοντας ότι «η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί συντονισμένες δράσεις, στρατηγικό σχεδιασμό και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».

Επιπρόσθετα ανέφερε ότι Δήμος Κιλελέρ θα αξιοποιήσει έγκαιρα και πλήρως το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αποκατάσταση δημοσίου χώρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» του Πράσινου Ταμείου για την άρση των συνεπειών της κακοκαιρίας Daniel αφού έχει ωριμάσει και θα υποβάλλει άμεσα πρόταση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων (πλατειών) κοινότητας Ομορφοχωρίου του Δήμου Κιλελέρ» προϋπολογισμού 800.600 € με ΦΠΑ.

Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ωρίμανση έργων για την υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση «Περιβαλλοντικό ισοζύγιο 2025-2026»και δράσεις εστιασμένες σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης ή ολοκλήρωσης πολεοδομικού σχεδιασμού.

Τόνισε δε ότι αυτήν την περίοδο ο Δήμος υλοποιεί το έργο «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Γεωργίου ΔΕ Κραννώνα» μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου, ότι έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού Νίκαιας και διαμόρφωση χώρων πρασίνου»στο πρόγραμμα «Περιβαλλοντικό ισοζύγιο 2019», την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Κιλελέρ στο πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» και την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Κιλελέρ στο πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020»

Η συμμετοχή του Δήμου Κιλελέρ σε τέτοιες πρωτοβουλίες επιβεβαιώνει τον ενεργό του ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.