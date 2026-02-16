Συνάντηση πληρωμάτων της μεγάλης παρέλασης του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού

Ο Δήμος Τυρνάβου προσκαλεί τα πληρώματα που θα συμμετάσχουν στις φετινή μεγάλη παρέλαση Καρναβαλιού σε συνάντηση συντονισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Τυρνάβου στις 7:30μμ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, τη διαδρομή, τα θέματα ασφάλειας, καθώς και τον γενικό συντονισμό της παρέλασης, με στόχο την επιτυχημένη και ασφαλή διεξαγωγή της.

Η παρουσία όλων των πληρωμάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2492350131

