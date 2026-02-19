Συνάντηση Ρετσιάνη με μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας

Ενόψει των εκδηλώσεων που θα γίνουν στην Λάρισα, για τα 30 Χρόνια της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας, ο Πρόεδρος Ζαχαρίας Πιτσούλης και ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Γκοντικούλης επισκέφθηκαν και συνομίλησαν σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων Θωμά Ρετσιάνη.

Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας το 2026 κλείνει 30 χρόνια προσφοράς στον πολιτισμό της πόλης και παράγει συνεχόμενο έργο με μαθήματα φωτογραφίας, εκθέσεις, φωτογραφικές εκδόσεις.

Είναι ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού της πόλης όπου ο κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται ν’ ασχοληθεί με την φωτογραφία βρίσκει τον χώρο του.