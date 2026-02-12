Συνάντηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με εκπροσώπους του MED – OHC για θέματα Υγείας

Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα είχε το πρωί της Τετάρτης στη Λάρισα αντιπροσωπεία του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία (MED – OHC) με σκοπό τη συζήτηση και διερεύνηση πιθανών κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων Ενιαίας Υγείας στη Θεσσαλία.

Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εκ μέρους του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία μετείχαν η Πρόεδρος Ελένη Παυλίδου, το μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Μικροβιακή Αντοχή, Αναπληρωτής Καθηγητής Κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γιώργος Βαλιάκος και το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του MED – OHC, Καθηγητής και πρώην Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του FAO (Food Agriculture Organization) στα Ηνωμένα Έθνη, Σέρκος Χαρουτουνιάν.

Επίσης παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΟΚ Δημήτρης Τσέτσιλας.

Η κ. Παυλίδου ενημέρωσε αρχικά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τους σκοπούς του MED – OHC το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2023 ως ο μοναδικός στην Ελλάδα φορέας συντονισμού των δράσεων προαγωγής της Ενιαίας Υγείας, με σαφείς προσανατολισμούς στην διάδοση των στόχων της και στην ανάπτυξη των αναγκαίων πρωτοβουλιών για την ευόδωση τους.

Σχολιάζοντας το ζήτημα της ενιαίας υγείας έτσι όπως τέθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας δήλωσε πως «είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί μπαίνει στο πλαίσιο της δικής μας λογικής για την ανθεκτικότητα που όπως έχουμε πει είναι η ικανότητα μιας κοινωνίας ή μιας κοινότητας να απορροφά διάφορους κινδύνους και απειλές και να μπορεί να προσαρμοστεί πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Υπό αυτή την έννοια, η ενιαία υγεία καθώς αγγίζει και την υγεία των ζώων και των ανθρώπων και του περιβάλλοντος είναι μια μεγάλη προτεραιότητα για μας και θα χαρούμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία με τους συγκεκριμένους φορείς».

«Είχαμε την ευκαιρία μιας ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα», ανέφερε σε δήλωση της η Πρόεδρος του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας Για την Ενιαία Υγεία κ. Παυλίδου. Προσθέτοντας ότι «η κοινή δράση για την προστασία της υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος, μέσα απ’ την ολιστική επιστημονική προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας, είναι πλέον μονόδρομος σε μια εποχή έξαρσης φαινομένων όπως η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, οι επισιτιστικές κρίσεις κ.α. Η Ενιαία Υγεία είναι άμυνα και συντελεστής προστασίας μας και η εμπέδωση της είναι σήμερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ».

Να σημειωθεί ότι η Ενιαία Υγεία εξαπλώνεται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια ως κομβικού χαρακτήρα εθνική και υπερεθνική στρατηγική.

Εκκινώντας απ’ την επιστημονική παραδοχή ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και η περιβαλλοντική υγεία και ισορροπία είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες -αφ’ ης στιγμής η υγεία του ενός μέρους επηρεάζει αποφασιστικά την υγεία των άλλων- εστιάζει στην πρόληψη, στην κατανόηση και στη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τον πλανήτη αλλά και την επίτευξη μιας ισορροπίας που θωρακίζει τη βιωσιμότητα του.