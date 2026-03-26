Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500kw

Στο επίκεντρο της συνάντησης με φορείς φωτοβολταϊκών συστημάτων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 στο ΥΠΕΝ, βρέθηκαν τα σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών έως 500 kW, με τον Σύνδεσμο Φωτοβολταϊκών Ελλάδας να ζητά δέσμη άμεσων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των απωλειών εισοδήματος.

Τα τρία βασικά αιτήματα των παραγωγών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ΣΥΦΩΕΛ έθεσε ξεκάθαρα τρεις βασικούς άξονες διεκδίκησης:

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα φωτοβολταϊκά έως 500 kW

Παράταση της λειτουργικής ενίσχυσης για επιπλέον 7 χρόνια

Επιδότηση για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες)

Τα αιτήματα αυτά βασίζονται στις μεγάλες απώλειες που έχουν υποστεί οι παραγωγοί λόγω των τεράστιων περικοπών ενέργειας, αλλά και των συχνών μηδενικών ή ακόμα και αρνητικών τιμών στην αγορά.

Στο τραπέζι ξανά το ζήτημα της στήριξης

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΦΩΕΛ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Τσιαντούλη , το μέλος Φωτεινή Κούρου και τη νομική σύμβουλο Μαριάννα Νάζου, επανέφερε το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης, επισημαίνοντας ότι είχε τεθεί μετ’ επιτάσεως ήδη από τη συνάντηση κορυφής του Ιουλίου 2025 στο ίδιο υπουργείο.

Όπως τονίστηκε, η κατάσταση στην αγορά ενέργειας έχει επιδεινωθεί, καθιστώντας επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων.

Η στάση του ΥΠΕΝ και τα επόμενα βήματα

Από την πλευρά της η ηγεσία του ΥΠΕΝ, παρουσία του υφυπουργού Νικόλαου Τσιάφου, της Γενικής Γραμματέως Δέσποινας Παληαρούτα αλλά και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα, εμφανίστηκε διατεθειμένη να εξετάσει λύσεις, επισημαίνοντας το υπουργείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση μιας ισορροπημένης και βιώσιμης λύσης (και) για τους μικρομεσαίους παραγωγούς.

Ωστόσο στη συγκεκριμένη συνάντηση, το ΥΠΕΝ δεν ήταν έτοιμο να συγκεκριμενοποιήσει τις πιθανές λύσεις.

Προχωρά η ομαδική αγωγή κατά του Δημοσίου

Παράλληλα, ο ΣΥΦΩΕΛ ξεκαθάρισε ότι, ανεξάρτητα από τις διαβουλεύσεις, συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία νομικών ενεργειών κατά του ελληνικού Δημοσίου.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για κατάθεση ομαδικής αγωγής, με στόχο τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις απώλειες εσόδων που έχουν υποστεί τα μέλη του.

Ορατός ο κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των μικρών μονάδων

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών, καθώς το σημερινό περιβάλλον της αγοράς ενέργειας δημιουργεί σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται κρίσιμη, τόσο για τις αποφάσεις του ΥΠΕΝ όσο και για την πορεία των διεκδικήσεων του κλάδου.