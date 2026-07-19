Συνάντηση του Δημάρχου Τεμπών με τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου

Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο συναντήθηκε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του Δήμου Τεμπών και της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα της επικαιρότητας που αφορούν την τοπική κοινωνία, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και την ανάγκη στήριξης των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Παράλληλα, εξετάστηκαν δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τεμπών και της Ιεράς Μητρόπολης, με στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων προς όφελος της κοινωνίας και των δημοτών.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης δήλωσε:

«Η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς και οι δύο θεσμοί βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην κοινωνία και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο είχαμε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, αλλά και για τις δυνατότητες κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Ο Δήμος Τεμπών επιδιώκει και ενισχύει κάθε συνεργασία που μπορεί να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους πολίτες και να συμβάλει στην ενότητα και την κοινωνική συνοχή. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου αποτελεί έναν σημαντικό και πολύτιμο σύμμαχο».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ιδιαίτερα θερμό και επιβεβαίωσε τη διάθεση για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.











