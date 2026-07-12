Συνάντηση του Δημάρχου Τυρνάβου με τον Μητροπολίτη Ελασσόνας Χαρίτωνα

Συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ελασσόνας κ. Χαρίτωνα πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι του Δαμασίου, καθώς και η πορεία των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.







Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι, πέντε και πλέον χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, παραμένει αδιανόητο το γεγονός ότι το 2026 συνάνθρωποί μας εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους, εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τις διαδικασίες αποκατάστασης.

Και όλα αυτά σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς χρηματοδοτήσεις σαν βασικό ζήτημα που επανειλλημένα έχουν αναδείξει οι σεισμόπληκτοι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος διάλογος για τα ζητήματα που απασχολούν το Δαμάσι και την ευρύτερη περιοχή, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη να επιταχυνθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των κατοίκων.