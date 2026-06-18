Συνάντηση του δημάρχου Φαρσάλων με την υπουργό Παιδείας για θέματα Ειδικής Αγωγής

Συνάντηση με την υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησαν στην Αθήνα ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου και η αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την ενίσχυση των σχετικών εκπαιδευτικών δομών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες της περιοχής στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μαθητές που φοιτούν στις αντίστοιχες δομές.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων έθεσε στην υπουργό ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και αφορούν τη λειτουργία και την υποστήριξη της ειδικής αγωγής, ενώ η κ. Ζαχαράκη άκουσε με ενδιαφέρον τις προτάσεις της δημοτικής αρχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει τα αιτήματα που κατατέθηκαν.

Σε δήλωσή του ο κ. Εσκίογλου τόνισε: «Η πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ως δημοτική αρχή εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και την ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής, διεκδικώντας λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής μας. Η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας».