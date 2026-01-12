Συνάντηση των κομματικών οργανώσεων της ΝΔ στον νομό Λάρισας

Κλειστή συνεδρίαση γνωριμίας πραγματοποίησαν οι νέες διοικήσεις της Δ.Ε.Ε.Π. και των ΔΗΜ.Τ.Ο. της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές , πρόεδροι Δ.A.K.E., σύνεδροι και εκπρόσωποι γραμματειών της κεντρικής διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρ. Κέλλας εκπρόσωποι των βουλευτών της Π.Ε Λάρισας Μάξιμου Χαρακόπουλου και Χρ.Καπετάνου, η αναπληρώτρια γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλία, Εφη Αντωνίου, υποψήφιοι βουλευτές, ο πρόεδρος της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και οι πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο.

Ο υφυπουργός κ. Κέλλας, έδωσε απαντήσεις σε θέματα της αρμοδιότητάς του, επισημαίνοντας ότι το γραφείο του είναι πάντα ανοιχτό και αυτός διαθέσιμος να συνδράμει στην επίλυση προβλημάτων.

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.Ηλίας Σουφλιάς, ανακεφαλαίωσε τα θέματα και τα συμπεράσματα της συνεδρίασης ορίζοντας το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο κομματικός μηχανισμός το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η συνεδρίαση έληξε αφού ορίστηκαν τα επόμενα κοινά βήματα των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Μίνα Μαυρογιάννη, ertnews.gr