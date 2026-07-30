Συνάντηση Χρήστου Καπετάνου με Άδωνι Γεωργιάδη για θέματα δημόσιας Υγείας του νομού Λάρισας

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη πραγματοποίησε ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, στο Υπουργείο Υγείας, με αντικείμενο τις ανάγκες και τις προοπτικές του δημόσιου συστήματος υγείας στον Νομό Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Χρήστος Καπετάνος έθεσε στον Υπουργό μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των δομών υγείας της περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων για το ΕΚΑΒ Λάρισας.

Βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

-Η πορεία των έργων ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των Κέντρων Υγείας του Νομού Λάρισας.

-Η ενίσχυση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

-Η κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σε κρίσιμες ειδικότητες.

-Η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων.

-Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ολόκληρο τον νομό.

-Η ανάγκη χρηματοδότησης και κατασκευής νέου σύγχρονου κτιρίου για το ΕΚΑΒ Λάρισας, αίτημα το οποίο ο Χρήστος Καπετάνος έθεσε με ιδιαίτερη έμφαση προς τον Υπουργό, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται πλέον στις αυξημένες ανάγκες της Λάρισας και ολόκληρης της Θεσσαλίας.

Ο Βουλευτής ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη διαρκή συνεργασία και για τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στη Λάρισα, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα.

Μετά τη συνάντηση, ο Χρήστος Καπετάνος δήλωσε:

«Η Λάρισα διαθέτει υγειονομικές δομές με υπερτοπικό ρόλο, που εξυπηρετούν ολόκληρη τη Θεσσαλία και μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό απαιτείται συνεχής ενίσχυση σε προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές, όπως στα Κέντρα Υγείας του νομού Λαρισας.

Ιδιαίτερα για το ΕΚΑΒ Λάρισας, ζήτησα από τον Υπουργό να προχωρήσει η χρηματοδότηση ενός νέου, σύγχρονου κτιρίου, αντάξιου του έργου που καθημερινά επιτελεί το προσωπικό του.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασία και επιμονή, με άριστη συνεργασία με την 5η ΥΠΕ, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες υγείας για κάθε πολίτη της Λάρισας.»