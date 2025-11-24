Συνέδριο αειφορικής και βιώσιμης γεωργίας στη Λάρισα

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για μια βιώσιμη, ανθεκτική και καινοτόμο γεωργία, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και να ενημερωθείτε στο Συνέδριο Αειφορικής και Βιώσιμης Γεωργίας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, από 17:00 έως 21:00, στον πολυχώρο JOIST (Βαλτετσίου & Τριπόλεως, Λάρισα).

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον ΕΛΓΟ και το Εργαστήριο Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (NitLab), με σύμβουλο διοργάνωσης τη Spirito.

Με κεντρικό θέμα «Καινοτομία, Ανθεκτικότητα και Προοπτικές», το Συνέδριο της Αειφορικής και Βιώσιμης Γεωργίας φέρνει κοντά επιστήμονες, ερευνητές, παραγωγούς και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών γύρω από τις νέες καλλιέργειες, τη βελτίωση της εδαφικής υγείας, τις πιστοποιήσεις και τις προοπτικές των αγορών.

Η θεματολογία του συνεδρίου αναπτύσσεται μέσα από τέσσερα εξειδικευμένα Panels:

PANEL 1 – Καινοτόμες εφαρμογές στην γεωργία και στην κλιματική αλλαγή

Θα γίνει παρουσίαση των ψηφιακών εργαλείων (drones, αισθητήρων, δορυφορικών δεδομένων για τις βιολογικές καλλιέργειες), των τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού στη Θεσσαλία, τις βιοτεχνολογίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον αλλά και των εφαρμογών AI και Big Data στη διαχείριση της παραγωγής.

PANEL 2 – Καινοτόμες Καλλιέργειες

Στο πάνελ θα αναλυθεί η προσαρμοστικότητα της κινόα και του Tritordeum στο θεσσαλικό κάμπο (έδαφος, κλίμα, υδατικοί πόροι), τα πειραματικά δεδομένα από ερευνητικά κέντρα που αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα των νέων καλλιέργειών στις νέες κλιματικές συνθήκες, καθώς και οι οικονομικές προοπτικές για τους παραγωγούς της περιοχής οι οποίες αποδεδειγμένα είναι θετικές.

PANEL 3 – Όσπρια στην Αμειψισπορά

– Όσπρια στην Αμειψισπορά. Θα αναλυθούν θέματα όπως η δέσμευση αζώτου και η βελτίωση της εδαφικής γονιμότητας, οι εναλλαγές καλλιεργειών με όσπρια και δημητριακά, κινόα, οι παραδοσιακές ελληνικές ποικιλίες (φάβα, ρεβίθι, φακή) και η βιολογική τους αξία καθώς και η σχέση των οσπρίων με τη βιώσιμη διατροφή και την αυτονομία των παραγωγών.

PANEL 4 – Αειφορικά συστήματα γεωργικής παραγωγής

Θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες πιστοποίησης σε Ελλάδα και Ε.Ε. η ζήτηση των βιολογικών προϊόντων σε διεθνείς αγορές, η ανάγκη δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για καλύτερη εμπορική διείσδυση και οι πολιτικές και στρατηγικές που υπάρχουν προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είναι η Πράσινη Συμφωνία, το green deal και το farm to fork.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό πεδίο διαλόγου και συνεργασίας για όλους όσοι πιστεύουν ότι η βιώσιμη γεωργία είναι το μέλλον της ελληνικής παραγωγής.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα

Προσέλευση: 16:30

Χαιρετισμοί: 16:45

Panel 1: 17:00-18:00

– Καινοτόμες εφαρμογές στην γεωργία και στην κλιματική αλλαγή

Oμιλητές

Καθηγητής ΠΘ ΚΟΡΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Ευθύμης Παπαδόπουλος KRONOS S.A.

Παναγιώτης Καλφούντζος. Διευθύνων Σύμβουλος, Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣΓΗ

Panel 2: 18:00-19:00

Καινοτόμες Καλλιέργειες

Ομιλητές

Δρ. Μπιλάλης Δημήτρης Καθηγητής Βιολογικής Γεωργίας ΓΠΑ

Δρ. Τίγκα Εύη Επίκουρη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γεωργίας και Βιώσιμα Αγροτικά Συστήματα ΠΘ

Panel 3: 19:00-20:00

Όσπρια στην Αμειψισπορά. Επίδραση στην υγεία και την παραγωγικότητα του εδάφους.

Ομιλητές

Δρ Δημήτριος Βλαχοστέργιος, ΙΒΚΦ/Διευθυντής Ερευνών

Δρ Ελευθέριος Ευαγγέλου, ΙΒΚΦ/ΕΛΓΟ, Κύριος Ερευνητής

Δρ. Φώτης Τέκος CEO FOODOXYS

Panel 4: 20:00-21:00

Αειφορικά συστήματα γεωργικής παραγωγής

Ομιλητές

Δρ. Δημήτρης Μπεσλεμές, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου ΠΕΤΤ Βάμβακος

Καραστέργιος Ιωάννης Γεωπόνος Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Για περισσότερες πληροφορίες