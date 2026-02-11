Συνέλευση και κοπή πίτας για τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καστρί Λουτρό

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση κοπή πίτας του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί Λουτρό.

Τα θέματα που κυριάρχησαν και απασχολούν τους κατοίκους και παραθεριστές του οικισμού ήταν:

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής λόγω και των τελευταίων γεγονότων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που είναι σε εξέλιξη.

Το πρόβλημα των κουνουπιών και η καταπολέμηση του με πλήρη εφαρμογή του προγράμματος κουνοποκτονίας.

Η ανάδειξη του Κάστρου ώστε να διαφυλάσσομε και να αναδεικνύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η ολοκλήρωση του κόμβου Πυργετού ώστε να υπάρχει σύνδεση της ΠΑΘΕ με τα παράλια του νομού.

Η επικείμενη μυδοκαλιεργεια στα παράλια μας που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 6 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιοχές Νatura 2000.

Και διάφορα θέματα καθημερινότητας .

Τη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γ. Μανώλης ο αντιδήμαρχος κ. Νικολάου, η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κα Κωστή, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναγνωστόπουλος και ο προέδρος των ερασιτεχνών αλιέων κ. Κοκκώνης.

“Ευχαριστούμε το φούρνο Μωραΐτη για την προσφορά της πίτας και την εταιρία PASTEQUE για την προσφορά του tablet που ήταν και το δώρο για το φλουρί”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.