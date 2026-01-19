Συνέντευξη μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αιγάνης με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας 

Στο πλαίσιο των δράσεων παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης της Συμβούλου Εκπαίδευσης 6ης Θέσης Δασκάλων Π.Ε. Λάρισας, κ. Βασιλικής Πιλάτου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γ’, Δ’, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αιγάνης συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Τρύφωνα Τσάτσαρο.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε ως συνέχεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας και είχε ως βασικό στόχο τη γνωριμία των παιδιών με το επάγγελμα του δικηγόρου, τις σπουδές που απαιτούνται, το αντικείμενο της καθημερινής επαγγελματικής πρακτικής, αλλά και τις σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η δικηγορία στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι μαθητές/ριες υπέβαλαν στοχευμένες και ώριμες ερωτήσεις σχετικά με τη διαδρομή των νομικών σπουδών, τις δεξιότητες που απαιτεί το επάγγελμα, τον ρόλο του δικηγόρου στην απονομή της δικαιοσύνης και τη σχέση του με τον πολίτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι ερωτήσεις που αφορούσαν τη συναισθηματική διάσταση του επαγγέλματος και, συγκεκριμένα, τα συναισθήματα που βιώνει ένας δικηγόρος όταν διαχειρίζεται την ευθύνη απέναντι στον εντολέα και την κοινωνία.

Ο κ. Τσάτσαρος απάντησε με σαφήνεια, ειλικρίνεια και παιδαγωγική ευαισθησία, αναδεικνύοντας τη σημασία της νομικής επιστήμης ως πυλώνα της δημοκρατίας, αλλά και την ανάγκη για ήθος, αντικειμενικότητα και διαρκή επιμόρφωση στο δικηγορικό λειτούργημα. Παράλληλα, ενθάρρυνε τους μαθητές να καλλιεργούν την κριτική σκέψη, τον σεβασμό στους θεσμούς και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Τέλος, ανανεώσαμε το ραντεβού μας για μελλοντική δράση, που θα υλοποιηθεί στο σχολείο, με τη συμμετοχή και των μικρότερων μαθητών μας, των Α’ και Β’ τάξεων.

Η δράση αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στη βιωματική κατανόηση της λειτουργίας των θεσμών και ενίσχυσε την προσπάθεια του σχολείου για την καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας και της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Αιγάνης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου Διδασκόντων, θα συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα τις δράσεις που σχετίζονται με τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με τη λήξη του σχολικού έτους 2025–2026.