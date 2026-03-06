Συνέντευξη Τύπου Παραδιά στη Λάρισα για τις αλλαγές στα ακίνητα

Οι τελευταίες νομοθετικές και θεσμικές εξελίξεις που αφορούν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία βρέθηκαν στο επίκεντρο συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), δικηγόρο Αρείου Πάγου Στράτο Παραδιά.

Στράτος Παραδιάς Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ από Λάρισα: έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία ακινήτων (ΦΩΤΟ)

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων, μεταξύ των οποίων: οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου των ακινήτων, οι νέες ρυθμίσεις για τις μισθώσεις κατοικιών και τις επαγγελματικές μισθώσεις, συμπεριλαμβανομένου του πλαφόν 3%, η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων από την 1η Απριλίου 2026 και οι συνέπειές της, η θέσπιση Πιστοποιητικού φερεγγυότητας για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των μισθώσεων, η νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης, το επερχόμενο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) 1‰, το οποίο προβλέπεται να είναι τριπλάσιο του ΤΑΠ, οι προτεινόμενες διατάξεις του νέου Αυτοδιοικητικού Κώδικα, οι νέες προθεσμίες για απογραφή ανελκυστήρων έως 30 Ιουνίου 2026 και δήλωση αυθαιρέτων έως 31 Μαρτίου 2028, οι πολεοδομικοί περιορισμοί στην εντός και εκτός σχεδίου δόμηση, η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων έως το 2030 και το 2033, τα νέα μέτρα και οι προδιαγραφές για τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και οι ρυθμίσεις για κληρονομικές συμβάσεις, διαθήκες, απαλλαγή χρεών και τη νόμιμη μοίρα.

Στράτος Παραδιάς Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ από Λάρισα: έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία ακινήτων (ΦΩΤΟ)

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών για τα μέλη της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), το οποίο προβλέπει έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ. Στο πλαίσιο της συνέντευξης παρουσιάστηκε επίσης το νέο βιβλίο με τίτλο Αγοράζω Σπίτι, το οποίο συνέγραψαν ο Στράτος Παραδιάς και ο επενδυτής και αναλυτής Ηλίας Παπαγεωργιάδης, ενώ τον πρόλογο υπογράφει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Στράτος Παραδιάς Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ από Λάρισα: έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία ακινήτων.

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για κάθε ιδιοκτήτη ή ενδιαφερόμενο αγοραστή ακινήτου, καθώς περιλαμβάνει συμβουλές για την επιλογή κατοικίας, αναλύει τις διαδικασίες ελέγχου και σύνταξης συμβολαίου αγοράς και παρουσιάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, περιλαμβάνει αναλυτικούς οδηγούς για την ενοικίαση και την πώληση ακινήτου, καλύπτοντας συνολικά τα ζητήματα απόκτησης, αξιοποίησης και διαχείρισης κατοικίας.

thessaliatv.gr