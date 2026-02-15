Συναγερμός για δεύτερη εξαφάνιση ασυνόδευτου ανηλίκου μέσα σε 48 ώρες στη Λάρισα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την δεύτερη εξαφάνιση ασυνόδευτου ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας στη Λάρισα, μέσα σε διάστημα μόλις 48 ωρών.

Αυτή τη φορά εξαφανίστηκε ο Αχμεντ (ον.) Μοχάμεντ (επ.) ο οποίος χάθηκε δύο μέρες μετά από τον συνομήλικό του (έχουν και το ίδιο επώνυμο) την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και για αυτήν την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Άχμεντ Μοχάμεντ έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρες φόρμες και μαύρο μπουφάν.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη χάθηκε ο 14χρονος Αμπντάλα (ον.) Μοχάμεντ (επ.) από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λάρισα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.