Συναντήσεις και συνεργασία με αθλητικούς φορείς και οργανισμούς

Η ανάπτυξη συνεργειών και η διοργάνωση κοινών δράσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε ο εντεταλμένος σύμβουλος για τον Αθλητισμό, κ. Ελευθέριος Τσουμάνης και στελέχη του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων, την περασμένη εβδομάδα, στην Αθήνα.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Τσουμάνης, μαζί με την αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Αθλητισμού, κ. Χριστίνα Μητρούλα και την υπεύθυνη εκδηλώσεων, κ. Έλενα Ζήλου, βρέθηκαν στην Αθήνα με αφορμή και την επίσημη παρουσίαση του ΔΕΗ-Tour of Hellas 2026, ενώ πραγματοποίησαν και σειρά επαφών και συναντήσεων με στελέχη του ΟΑΚΑ, του ΕΟΚΑΝ και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Στην ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), με έμφαση στην υλοποίηση κοινών δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής αθλητικής κοινότητας, επικεντρώθηκε η συνάντηση με τον Διοικητή του Οργανισμού, δρ. Γρηγόρη Λέων. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η συνδιοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας, η οποία προγραμματίζεται για τα τέλη Απριλίου, στη Λάρισα.

Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) «Σπύρος Λούης», ο εντεταλμένος Σύμβουλος για τον Αθλητισμό και τα στελέχη του Δήμου Λαρισαίων είχαν συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή, κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή, ο οποίος τους ενημέρωσε για τα έργα αναβάθμισης και αναγέννησης του συγκροτήματος, με στόχο το ΟΑΚΑ να ανακτήσει τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό και την καθημερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο της συνάντησης, διερευνήθηκαν και οι ευκαιρίες για κοινές δράσεις, που προάγουν τον αθλητισμό.

Τέλος, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο, κ. Θανάση Τσιβίλη, και τα στελέχη της ΕΠΕ κ. Βασίλη Καλύβα, κ .Δημήτρη Σκιντζή και κ. Σάκη Κωστάρη.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στα παραολυμπιακά αθλήματα και μελλοντικές δράσεις συνεργασίας, για την ενίσχυση του αθλητισμού στην τοπική κοινότητα. Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα διοργάνωσης κοινών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα προάγουν τη συμμετοχή, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των αθλητών.