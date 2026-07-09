Συναντήσεις στελεχών των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών της Θεσσαλίας

Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα και την Καρδίτσα, με τη συμμετοχή στελεχών του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας και των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Σκοπός τους ήταν η ενδυνάμωση των υπηρεσιακών σχέσεων, η ανάπτυξη συντονισμένης συνεργασίας και η ανταλλαγή τεκμηριωμένων επιστημονικών απόψεων σχετικά με σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης του εγκλήματος, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία και μηδενικό περιθώριο αμφισβήτησης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες από τον Τμηματάρχη των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, Α/Α΄ Αχιλλέα Καλαμπούκα, στους αποστρατευθέντες του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών:

α) Α/Β΄ ε.α. Δημήτριο Γκίκα,

β) Υ/Α΄ ε.α. Χαράλαμπο Γεωργάκη, και

γ) Ανθ/μο ε.α. Νικόλαο Φαρμάκη.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την πολύτιμη προσφορά τους, την άψογη συνεργασία, τη σταθερή στήριξη και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του υπηρεσιακού τους βίου. Οι παρευρισκόμενοι απηύθυναν θερμές ευχές για υγεία, οικογενειακή ευτυχία και διαρκή διάθεση προσφοράς προς την κοινωνία.