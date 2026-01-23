Συναυλία-αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο

Ένα μουσικό αφιέρωμα στο έργο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, παρουσιάζουν αύριο Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και η Ορχήστρα Λαϊκής Μουσικής του ΔΩΛ.

Οι στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, βαθιά ανθρώπινοι και άμεσα συνδεδεμένοι με την ελληνική πραγματικότητα, συναντούν μουσικές που άντεξαν στον χρόνο και συνεχίζουν να συγκινούν, χωρίς να χάνουν τη ζωντάνια και την αλήθεια τους.

Το αφιέρωμα επιχειρεί μια ουσιαστική περιήγηση σε αυτό το εκτεταμένο και πολυδιάστατο έργο, φωτίζοντας διαφορετικές στιγμές και αισθητικές του ελληνικού τραγουδιού. Η Ορχήστρα Λαϊκής Μουσικής του ΔΩΛ, με σταθερή και συνεπή παρουσία στην πολιτιστική ζωή της πόλης, προσεγγίζει το υλικό με σεβασμό, γνώση και μέτρο, αναδεικνύοντας τον λόγο και τη μουσική ως ενιαίο, ζωντανό οργανισμό.

Στη σκηνή συμμετέχουν οι μουσικοί της Ορχήστρας Λαϊκής Μουσικής του ΔΩΛ, με τον Κώστα Ταμβακά στην καλλιτεχνική διεύθυνση και στο μπουζούκι, την Αντωνία Βισβίκη και τον Αλέξανδρο Τσιωνά στη φωνή, τον Βαγγέλη Τσιαπλέ στο μπουζούκι και τον Σπύρο Καβαλλιεράτο στην κιθάρα. Συμμετέχουν επίσης ο Νίκος Έξαρχος στο πιάνο, η Νάνση Χατζή στο κοντραμπάσο, ο Πέτρος Παππάς στο φλάουτο και τον μπαγλαμά, ο Γιώργος Αγγελάκης στο ακορντεόν και το τρομπόνι και ο Γιάννης Μακρυγιάννης στα κρουστά.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, αύριο Σάββατο από τις 11:00 έως τις 14:00. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ για το κανονικό και 8 ευρώ για το μειωμένο, το οποίο αφορά άτομα άνω των 65 ετών, ΑμεΑ, ανέργους και φοιτητές.