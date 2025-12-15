Συναυλία για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Φαρσάλων

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι διοργανώνεται αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, με ώρα έναρξης στις 7 το απόγευμα.

Η συναυλία με τίτλο «Τρεις κύκλοι του Μάνου Χατζιδάκι» έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται με σκοπό τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Φαρσάλων, συγκεντρώνοντας τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη των απόρων οικογενειών του Δήμου, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής ως μέσο προσφοράς και αλληλεγγύης.

Στη συναυλία τραγουδούν οι Βασίλης Αγροκώστας και Μαριάντζελα Χατζησταματίου, ενώ πιάνο θα παίξει ο Νίκος Αδρασκέλας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις χαρακτηριστικούς κύκλους τραγουδιών του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, προσφέροντας στο κοινό μια υψηλής αισθητικής μουσική εμπειρία, σε εορταστικό και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα.

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στην είσοδο του Πολιτιστικού Κέντρου από τις 6 το απόγευμα μέχρι το πέρας της μουσικής εκδήλωσης. Η μουσική γίνεται πράξη αγάπης.