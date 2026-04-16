Συναυλία καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Μια ξεχωριστή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, με τους καθηγητές του να ανεβαίνουν στη σκηνή και να παρουσιάζουν τη μουσική μέσα από τη δική τους καθημερινή σχέση με αυτήν.

Η σημασία μιας τέτοιας συναυλίας βρίσκεται στο ότι η διδασκαλία συνδέεται άμεσα με τη ζωντανή πράξη. Οι καθηγητές παραμένουν ενεργοί καλλιτέχνες και μεταφέρουν αυτή την εμπειρία στη σκηνή, αναδεικνύοντας τη μελέτη, τη συνεργασία και τη χαρά της δημιουργίας.

Για το κοινό, είναι μια ευκαιρία να έρθει πιο κοντά σε αυτή τη διαδικασία και να ζήσει τη μουσική με έναν άμεσο και ανθρώπινο τρόπο.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Είσοδος ελεύθερη.