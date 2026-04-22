Συναυλία “Πάμε Σινεμά! Cine-Recital” από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Π.Ε. Λάρισας διοργανώνουν τη συναυλία «Πάμε Σινεμά! Cine-Recital», με προσκεκλημένους καλλιτέχνες το σύνολο Vernissage, που αποτελείται από τους Dmitry Gudimov (τσέλο), Ελένη Κουτή (πιάνο) και Νικόλαο Έξαρχο (ενορχήστρωση, τεχνικά μέσα, αφήγηση), σε συνεργασία με το Θεσσαλικό Θέατρο.

Πρόκειται για ένα project αφιερωμένο στην έβδομη τέχνη, μια διαδρομή στον κόσμο της μουσικής στον κινηματογράφο. Θα παρουσιαστούν soundtracks από επιτυχημένες ταινίες του ελληνικού και του διεθνούς κινηματογράφου σε μουσική προσαρμογή για τσέλο και πιάνο, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει προβολή οπτικού υλικού και αφήγηση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 και ώρα: 20:30, στο Θέατρο του Μύλου «Κώστας Τσιάνος».

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη στο κοινό. (Είσοδος με τηλεφωνική κράτηση, κατά προτεραιότητα στο τηλέφωνο 2410 533417, Τρίτη – Παρασκευή 10.00 – 14.00)

Το σύνολο μουσικής δωματίου Vernissage δημιουργήθηκε το 2016. Κεντρική ιδέα και καινοτομία του είναι η διασταύρωση της μουσικής με ποικίλες μορφές τέχνης, που πραγματώνεται μέσω της δημιουργικής συνεργασίας με καλλιτέχνες διαφόρων ειδών έκφρασης.

Οι Vernissage ξεκίνησαν την πορεία τους, με ένα αφιέρωμα στο «Τango argentinο» του A. Piazzolla., όπου το μουσικό σχήμα πλαισιώθηκε από ζευγάρι χορευτών tango.

Στη συνέχεια δημιούργησα το project «Πάμε Σινεμά! Cine-Recital» που παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων στην κεντρική Αίθουσα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, στην Αίθουσα Σόλων Μιχαηλίδης στο πλαίσιο των Κυριακάτικων Πρωινών της Κ.Ο.Θ., στη μουσική σκηνή «Αίγλη», στη μουσική σκηνή «French Keys», στον Πολυχώρο Τέχνης CliqueArt στις Βρυξέλλες, στη μουσική σκηνή “Just”, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνης-Χατζηνίκου, στο Φεστιβάλ «Χειμωμανθός» του Δ.Ω.Β. κ.α.

Στον 8ο Διεθνή Διαγωνισμό Τέχνης Caspi Art, στην Τουρκία, απέσπασαν το Grand Prix. Για τη συμπλήρωση τον 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση προετοίμασαν ειδικό αφιέρωμα με τον τίτλο «Από τη σκιά στο φώς», το οποίο παρουσίασαν στην Αίθουσα Σόλων Μιχαηλίδης, στο πλαίσιο των Κυριακάτικων Πρωινών της Κ.Ο.Θ.

Εκπροσώπησαν επάξια την Ελλάδα και το εξωτερικό. Απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία νέων έργων, τα οποία ερμηνεύτηκαν για πρώτη φορά από τους ίδιους.

Ο βιολοντσελίστας Dmitry Gudimov κατάγεται από την Μόσχα. Αρίστευσε στο Κρατικό Μουσικό Σχολείο “A. Khachaturian” και διακρίθηκε στο Ανώτερο Κρατικό Μουσικό Κολέγιο “Gnessin”, στην τάξη του Α. Benditski. Σπούδασε με υποτροφία του Δήμαρχου της Μόσχας στην Κρατική Μουσική Ακαδημία “Gnessin”, στην τάξη του Β. Scoblo, αποφοιτώντας με Ανώτατο Δίπλωμα το 1996. Παρακολούθησε μαθήματα και σεμινάρια με τους V. Feygin, N. Gutman και M. Rostropovich. Το 2011 ολοκλήρωσε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο σολιστικό και στο επιστημονικό τμήμα της ίδιας ακαδημίας, στην τάξη του V. Tonha, υπό τον ερευνητή I. Schehovtsova (DA). Τα αποτελέσματα από τις έρευνες και τις μελέτες του έχουν δημοσιευτεί και παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Η πλούσια μουσική του δραστηριότητα περιλαμβάνει συμμετοχές σε διαγωνισμούς και φεστιβάλ, με βραβεία και τιμητικές διακρίσεις (1981-1990). Έχει εμφανιστεί ως σολίστ και μέλος ορχηστρικών συνόλων και σχημάτων σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Συναυλίες του έχουν ηχογραφηθεί από τη Ρωσική, Γερμανική, Βουλγαρική και την Ελληνική τηλεόραση και το Ραδιόφωνο. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ, όπως “Golden autumn” (Μόσχα), “Das Festival der Musik und der Farben” (Ingolstadt), Festival de musique (Seignosse) και “Δημήτρια” (Θεσσαλονίκη).

Κατείχε τη θέση του A΄κορυφαίου τσελίστα στην Όπερα (“Helikon – Opera”, 1990-1993) και στη Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας (MSO, 1993-1996). Από το 1998 είναι Α΄κορυφαίος στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Δίδαξε στο Moscow State Regional College of Arts, στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης, στην Κρατική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αιγύπτου και σε masterclasses στην Ελλάδα, Ρωσία, Βουλγαρία, Αλβανία και την Αίγυπτο. Από το 2016 είναι διδάκτορας του Κρατικού Ινστιτούτου Καλλιτεχνικών Σπουδών της Μόσχας. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος των συνόλων μουσικής δωματίου Arco String Trio και Vernissage ensemble.

Η Ελένη Κουτή γεννήθηκε στη Λάρισα. Ξεκίνησε τις σπουδές πιάνου σε ηλικία 6 ετών, στο Εθνικό Ωδείο Λάρισας. Πήρε πτυχίο πιάνου από το Ωδείο Φίλιππος Νάκας Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα παμψηφεί» (2000) και δίπλωμα πιάνου από το Ωδείο Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα παμψηφεί» (2003), στην τάξη του καθηγητή Βαγγέλη Πορτοκάλη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (2002) και κάτοχος Μεταπτυχιακού (Integrated Master) του ιδίου τμήματος.

Τα χρόνια 1999-2015 μαθήτευσε κοντά στο μαέστρο και πιανίστα Γιώργο Χατζηνίκο, στα ετήσια θερινά σεμινάρια με θέμα «Έννοια και Καταβολές της Μουσικής Ερμηνείας», στο Χόρτο Πηλίου. Παρακολούθησε σεμινάρια πιάνου και μουσικής δωματίου με τους Νίκο Αστρινίδη, Stella Dimitova, Δημήτρη Ιωάννου και Λεωνίδα Καβάκο. Έχει πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Συμπόσιο «Carl Orff», στο σεμινάριο «Λόγος, Κίνηση, Μουσική» της διεθνούς φήμης χορογράφου Ζουζούς Νικολούδη, καθώς και σε σεμινάρια Καλλιτεχνικής Παιδείας και Μουσικής Παιδείας.

Επί πολλά χρόνια εργάστηκε ως συνοδός στο πιάνο στις Χορωδίες Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Νομαρχίας Θεσσαλονίκης «Κοραής», «Γιάννης Μάντακας» του Α.Π.Θ και υπήρξε μέλος του Μουσικού Σχήματος Παραδοσιακής Μουσικής «Μουσικό Πολύτροπο». Εργάζεται ως συνοδός στις τάξεις ατομικών μουσικών οργάνων στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, στις τάξεις μονωδίας της Θεσσαλικής Μουσικής Σχολής Λάρισας και στη χορωδία Λέσχη Φιλομούσων Λάρισας, καθώς και στη Μουσική Σχολή Ελασσόνας ως καθηγήτρια πιάνου.

Συμμετείχε με πολυάριθμα σχήματα σε πολλές συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα (1999-2016) και το εξωτερικό (Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, 1999-2004), έχει λάβει μέρος σε βιντεοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις για τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και θεατρικές παραγωγές. Το άρθρο της «Γ. Χατζηνίκος» έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό του Α.Π.Θ. «Μουσικοτροπίες».

Τα έτη 2004-2018 εργάστηκε ως μόνιμη καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, ενώ πλέον κατέχει την ίδια θέση στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας. Υλοποιεί κύκλους πολιτιστικών προγραμμάτων με ομάδες μαθητών, πάνω σε θέματα που αφορούν τη μουσική και τις τέχνες γενικότερα. Είναι υπεύθυνη του Συνόλου Μουσικού Θεάτρου, καθώς και του αρχείου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Εμφανίζεται τακτικά σε συναυλίες με σημαντικά έργα ρεπερτορίου μουσικής δωματίου και αποτελεί ιδρυτικό μέλος του συνόλου μουσικής δωματίου Vernissage ensemble.

Ο Νικόλαος Έξαρχος σπούδασε πιάνο στο Εθνικό Ωδείο και στο Ωδείο Αττικής με καθηγήτρια τη Μαρία Χάλαρη απ’ όπου πήρε το Δίπλωμά του με βαθμό «Άριστα Παμψηφεί και Α’ Βραβείο». Ταυτόχρονα, από την τάξη Ανώτερων Θεωρητικών του καθηγητή Μιχάλη Ροζάκη στο Εθνικό Ωδείο, πήρε πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας, όλα με βαθμό «Άριστα».

Πραγματοποίησε σπουδές στο πιάνο στην Ακαδημία Ferenc Liszt στη Βουδαπέστη με καθηγητή τον Istvan Gulyas.

Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια πιάνου, μαθήματα Jazz, σεμινάριο σύνθεσης και σεμινάρια διεύθυνσης ορχήστρας.

Έχει δώσει Ρεσιτάλ σε Ελλάδα και Ουγγαρία και έχει συμπράξει με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εκτός του πιάνου, ασχολείται με τη σύνθεση, την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας. Σήμερα είναι μόνιμος καθηγητής πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας.