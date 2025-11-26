Συνδιοργανωτής ο Δήμος στη 9η Ανάβαση Ελασσόνας

Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή της 9ης Ανάβασης Ελασσόνας, η οποία φέτος αποτελεί και τον τελικό αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, όπου θα κριθούν οι φετινοί πρωταθλητές.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 29–30 Νοεμβρίου, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Ελασσόνας, προσφέροντας στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού ένα εντυπωσιακό αγωνιστικό θέαμα.

Οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί και όλα είναι έτοιμα για ακόμη έναν αγώνα–γιορτή στη γνωστή διαδρομή της Ανάβασης, στο τμήμα της Ε.Ο. Ελασσόνας–Κοζάνης, δύο χιλιόμετρα έξω από την Ελασσόνα προς Κοζάνη. Το Σάββατο θα διεξαχθούν τα δοκιμαστικά, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας.

Ο Δήμος Ελασσόνας βρίσκεται και φέτος αρωγός στο κορυφαίο αυτό γεγονός, στηρίζοντας την άρτια διοργάνωση της 9ης Ανάβασης Ελασσόνας από τη Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσικλέτας Καλλιθέας Ελασσόνας (ΛΑΜΚΕ), που προσφέρει στην τοπική κοινωνία και σε όλους τους επισκέπτες τη δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Η Ανάβαση Ελασσόνας έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους αγώνες του είδους στη χώρα. Φέτος μάλιστα αποτελεί και τον τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές της χρονιάς. Περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή οδηγών και θεατών και ο Δήμος Ελασσόνας είναι έτοιμος να τους υποδεχθεί στη φιλόξενη πόλη μας. Η άριστη συνεργασία μας με τη ΛΑΜΚΕ όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί εγγύηση για μια άρτια διοργάνωση και για έναν αγώνα που συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό».