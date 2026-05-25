Συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα Γόννων – Οι αποφάσεις

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Μαΐου 2026 στην 3η τακτική διά ζώσης συνεδρίασή της η Δημοτική Κοινότητα Γόννων
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Τεμπών στους Γόννους και παρόντες ήταν ο πρόεδρος Θωμάς Παπαδόντας και οι Τοπικοί Σύμβουλοι Μαρία Παπακανάκη και Δημήτριος Δημεράς.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
- Συντήρηση δριστέλας. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της αισθητικής και λειτουργικής τους κατάστασης.
- Επισκευή πλακόστρωτου δρόμου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση αποκατάσταση και επισκευή του επικίνδυνου πλακόστρωτου δρόμου όπως επίσης και σε πολλά σημεία των πεζοδρομίων εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου που διασχίζει το χωριό.
- Καθαρισμός και αποκατάσταση βατότητας κοινόχρηστου χωμάτινου στενού δρόμου (αίτημα κατοίκου). Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και ζητήθηκε α) από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ο άμεσος καθαρισμός του χωμάτινου δρόμου από χόρτα, βάτα και λοιπή βλάστηση, β) να πραγματοποιηθεί αυτοψία από την τεχνική υπηρεσία για τη διαπίστωση της κατάστασης και την εξέταση πιθανών εργασιών βελτίωσης της βατότητας και γ) να μεριμνήσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την περιοδική συντήρηση και αποψίλωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.
- Αποκατάσταση λακκουβών στην εσωτερική οδοποιία. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και ζητήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου η άμεση καταγραφή των προβληματικών σημείων της εσωτερικής οδοποιίας, να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των λακκουβών με κατάλληλα υλικά ασφαλτόστρωσης ή τσιμεντόστρωσης όπου απαιτείται, να δοθεί προτεραιότητα στα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και συχνής διέλευσης κατοίκων και οχημάτων και να προβλεφθεί τακτική συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.
- Εκμίσθωση αγροτικών αγρών. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα όπως γίνει νέα εκμίσθωση με δημοπρασία των αγρών των οποίων έληξε η σύμβαση, για το συμφέρον της κοινότητας Γόννων και του Δήμου Τεμπών και για να μην υπάρχει πρόβλημα για τους ενοικιαστές εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου, η νέα σύμβαση να ξεκινά από το τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου και τα έσοδα της εκμίσθωσης να χρησιμοποιηθούν για έργα απαραίτητα στην κοινότητα Γόννων.
- Λήψη μέτρων για καθαρισμό εγκαταλελειμμένων οικοπέδων αγνώστου ιδιοκτήτη. Το θέμα ψηφίστηκε και αυτό ομόφωνα και ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου α) η καταγραφή των εγκαταλελειμμένων οικοπέδων αγνώστου ιδιοκτήτη εντός της κοινότητας, β) να διερευνηθεί μέσω των διαθέσιμων στοιχείων η δυνατότητα εντοπισμού των ιδιοκτητών, γ) σε περίπτωση μη εντοπισμού ιδιόκτητων ή άμεσου κινδύνου, να προβεί ο Δήμος στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις και δ) να πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο για την αποτροπή κινδύνων πυρκαγιάς και ατυχημάτων.