Συνεδρίαση γνωριμίας για τις τοπικές κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας

Κλειστή συνεδρίαση γνωριμίας μεταξύ των νέων διοικήσεων της Δ.Ε.Ε.Π. και των ΔΗΜ.Τ.Ο. της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., των Βουλευτών, των υποψήφιων Βουλευτών & Ευρωβουλευτών, των Προέδρων Δ.A.K.E., των Συνέδρων και των Εκπροσώπων Γραμματειών της Κεντρικής Διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 11 Ιανουαρίου 2026.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κέλλας Χρήστος, εκπρόσωποι των άλλων δυο βουλευτών της Περιφερειακής μας Ενότητας και η Αναπληρώτρια Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλία, κα. Αντωνίου Έφη. Επίσης χαιρετισμό απηύθυναν οι Υποψήφιοι Βουλευτές, ο Πρόεδρος της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και οι Πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πολλά μέλη έλαβαν το λόγο για να αναπτύξουν τις θέσεις τους, τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για θέματα λειτουργίας των κομματικών οργανώσεων, επικοινωνίας και συνεργασίας με την κομματική ηγεσία.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστος Κέλλας, έδωσε απαντήσεις σε θέματα της αρμοδιότητάς του, επισημαίνοντας ότι το γραφείο του είναι πάντα ανοιχτό και αυτός διαθέσιμος να συνδράμει στην επίλυση προβλημάτων.

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π., κ. Ηλίας Σουφλιάς, ανακεφαλαίωσε τα θέματα και τα συμπεράσματα της συνεδρίασης ορίζοντας το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο κομματικός μηχανισμός το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αργά το μεσημέρι έληξε η συνεδρίαση αφού ορίστηκαν τα επόμενα κοινά βήματα των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.