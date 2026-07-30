Συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας – Τα θέματα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Της 30–07–2026
Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 14.30 μ.μ.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
- 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2026.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
- Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας “ΔΕΥΑΛ”, λόγω παραίτησης.
- Αντικατάσταση μέλoυς του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων με το διακριτικό τίτλο “Θεσσαλικό Θέατρο”, λόγω παραίτησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
- Πρόταση της Δημοτικής Παράταξης ΄΄Συμπαράταξη Λαρισαίων΄΄ για συζήτηση σχετικά με το μέλλον του Κλειστού Γυμναστηρίου Αλκαζάρ και των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Λάρισας.
Δ/ΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
- Έγκριση πρακτικού Επιτροπής για την παύση και οριστική διαγραφή κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου του Δήμου Λαρισαίων λόγω ακαταλληλότητας – παλαιότητας.
- Έγκριση πρακτικού Επιτροπής για την παύση και οριστική διαγραφή κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Λαρισαίων λόγω ακαταλληλότητας – παλαιότητας.
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
- Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη Μελέτη προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «Ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας» (ΦΑΣΗ Β: οδοί Τσιόγκα, Αθηνάς, Στουρνάρα, Κασσάνδρας, Κρανώνος/Βρ. Αρμένη, Λαγού, Κουτλιμπανά και Ποσειδώνος) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 461/2026 Α.Δ.Ε.
- Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη Μελέτη προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «16/24 αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης», Αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Λ., σύμφωνα με τη με αριθμ. 493/2026 Α.Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στις Δημοτικές Κοινότητες Μάνδρας και Κοιλάδας Δήμου Λαρισαίων.
- Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης αφισοκόλλησης (ΔΕΘ HELEXPO AE).
- Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης αφισοκόλλησης (Δ. Α.)
- Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικού χώρου για τη διοργάνωση της 4ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χορευτικών Ομάδων στη Λάρισα.
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
- Έγκριση πρακτικού Επιτροπής, Καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου Λαρισαίων.
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
- Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Α.μεΑ) Θεσσαλίας.
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
- Έγκριση Δυναμικότητας Βρεφών και Νηπίων του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Λαρισαίων, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του.
- Έγκριση Δυναμικότητας Βρεφών και Νηπίων του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Λαρισαίων, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του.
- Έγκριση Δυναμικότητας Βρεφών και Νηπίων του 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Λαρισαίων, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του.
- Έγκριση Δυναμικότητας Βρεφών και Νηπίων του 4ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Λαρισαίων, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του.
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
- Ονοματοθεσία οδών και πλατειών Δήμου Λαρισαίων.
- Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λάρισας, με μετατόπιση της Ο.Γ. στο Ο.Τ. 881,στην συνοικία Ιπποκράτης, ώστε να συμπίπτει με το όριο απαλλοτρίωσης του αναχώματος του Πηνειού ποταμού, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.- Έναρξη διαδικασίας σύμφωνα με την 494/2026 Α.Δ.Ε.
- Επικαιροποίηση της με αριθμό 61/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: “Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας με ανασχεδιασμό των γραμμών στα Ο.Τ. 676ΑΛ και 680 ΒΛ Κ.Χ., μετά από άρση ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.4787/2021, σε ιδιοκτησία της κ. Ευτέρπης Δημητρίου Γκιόμοση ,με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη συνοικία Λειβαδάκι, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις με αρ. 40/2021 Α.Ε.Π.Ζ., 6/2022 Α.Ε.Π.Ζ. & 61/2022 Α.Ο.Ε.”
- Επικαιροποίηση της με αριθμό 61/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: “Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του
Ν.4787/21, και μετά από την αριθμ. Α558/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας με αποχαρακτηρισμό του Κ.Χ. που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Ο.Τ.921 και τη δημιουργία νέου Ο.Τ.921 στην ιδιοκτησία του Ιωάννη Καρανίκα, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη του άρθρου 20 του Ν. 2508/1997 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής, στη συνοικία “Ιπποκράτης” της πόλης Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις με αριθμ. 55/2022, 89/2022 Α.Ε.Π.Ζ. και 791/2022 Α.Ο.Ε.”
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- Αίτημα κοπής δεκαεπτά (17) δένδρων στις Δημοτικές Κοινότητες Φαλάνης και Τερψιθέας.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Έγκριση απαλλαγής από την υποχρέωση απότμησης και ανακατασκευής πεζοδρομίου για τη δημιουργία εισόδου-εξόδου για την εγκατάσταση «Αντιπροσωπεία-Εμπόριο-Διανομή Τροφίμων-Logistics», με επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΕ», που βρίσκεται
εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λάρισας, επί ανώνυμης οδού που συμβάλει με την οδό Αμαδυάδων Νυμφών, στο Ο.Τ. 1139, σύμφωνα με τη με αριθμ. 519/2026 Α.Δ.Ε.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- Η με αριθμ. 20/2026 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.Λ. “Θεσσαλικό Θέατρο” με θέμα: “1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2026”.
- Η με αριθμ. 28/2026 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.Λ. “Θεσσαλικό Θέατρο” με θέμα: “2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2026”.
- Η με αριθμ. 6/2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.Λ. “Θεσσαλικό Θέατρο” με θέμα: “Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2023”.
- Η με αριθμ. 29/2026 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.Λ. “Θεσσαλικό Θέατρο” με θέμα: “Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2024”.
- Η με αρ. 33/2026 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων λόγω της κατάργησης του Νομικού Προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5270/2026».
- Η με αρ. 16/2026 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Απολογισμός οικονομικού έτους 2026 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ