Συνεδριακή ημερίδα της ΕΔΕΒΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Πρόσφατα, στα γραφεία της PwC, PHILIPPOS CENTER, στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η Συνεδριακή Ημερίδα της ΕΔΕΒΕ με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων: Ευκαιρία ή Απειλή;».

Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη διεισδύει πλέον σε κάθε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, από την καθημερινή λειτουργία μέχρι τον στρατηγικό σχεδιασμό, η ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο, ενημέρωση και υπεύθυνη προσέγγιση είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΕΔΕΒΕ)διοργάνωσετην συνεδριακή ημερίδα που επιδίωξε να«φωτίσει» τις πραγματικές ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που συνοδεύουν τηνταχέως αναπτυσσόμενη AI στο επιχειρείν.

Με την συνεργασία των Ινστιτούτων της, Οικονομικής Διοίκησης, Πληροφορικής & Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Marketing, και με τη συμμετοχή της PwC Greece, ηΕΔΕΒΕ υποδέχτηκε στελέχη, decisionmakers και επαγγελματίες από όλη τη ΒόρειαΕλλάδα.

Οι εργασίες άνοιξαν με χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΒΕ, Δρ. Απόστολο Αιγυπτιάδη, και τον κο Χρήστο Μπαλτά (PwC Greece).

Ακολούθησε ένα ειδικά επιλεγμένο Fireside Chat με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κο Σταύρο Καλαφάτη, ο οποίος τοποθετήθηκε για την εθνική στρατηγική και τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα. Τη συζήτηση συντόνισε ο Ιωάννης Ρουκάς, Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΒΕ.

Ακολούθησαν οι θεματικές ενότητες.

1η Ενότητα, Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις επιχειρησιακές διαδικασίες

Υπό τον συντονισμό της κας Χριστίνας Κυρίτση, η ενότητα εστίασε σε εφαρμογές πουέχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων:

Αυτοματοποίηση τιμολόγησης και οικονομικών flows

AI-driven παραγωγικές εφαρμογές

Έξυπνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Στο panel συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κος Νικόλαος Τζόλλας και εκπρόσωποι της PwCGreece, της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Β. Ελλάδος και της ΜΙΚ3 Α.Ε.

Αμέσως μετά, οι κος Πέτρος Παπαδόπουλος και η κα Κυριακή Παπαδοπούλου (Pitech)παρουσίασαν σύγχρονες immersive τεχνολογίες που αναδιαμορφώνουν τον τρόπο μετον οποίο οι επιχειρήσεις εκπαιδεύουν, συνεργάζονται και λειτουργούν.

2η ΕνότηταΗ Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) ως Ασπίδα Προστασίας για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης:

Ασφάλεια, συμμόρφωση και εταιρική ευθύνη υπό τον συντονισμό του κουΚυριάκουΔαμιανίδη, η ενότητα αυτή ανέλυσε τα κρίσιμαζητήματα της ασφάλειας δεδομένων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της υπεύθυνης χρήσης της AI. Στο panel συμμετείχανστελέχη της PwC Greece, του ΣΕΒΕ,της HR Partners και της infoteam HELLAS.

Το επίσημο κλείσιμο πραγματοποίησε ο κος Αθανάσιος Ιατρόπουλος, Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΒΕ.

Συμπεράσματα:

Η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι ο επιταχυντής απόκτησης γνώσης – Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο που δημιουργεί νέα γνώση.

Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην χάραξη Εθνικής Στρατηγικής ΑΙ για το 2030 και αργότερα.

Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εφαρμογές ΑΙ έχουν ήδη προχωρήσει σε σημείο που να μπορούν να προβλέψουν τι«θα θελήσει» ο πελάτης.

Η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να λύσει προβλήματα μέσα σε 5 ημέρες ενώ οι άνθρωποι θα χρειαζόταν 8 εβδομάδες.

Ο κίνδυνος να επαναπαυθεί ο άνθρωπος ότι η ΑΙ τα βρίσκει όλα είναι ορατός στους νέους.

Αν κάποιος επιχειρηματίας αγνοήσει τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύει να τεθεί εκτός ανταγωνισμού.

Η ΑΙ είναι για όλες τις επιχειρήσεις τόσο τις μεγάλες όσο και τις πολύ μικρές, οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν με απλά κείμενα στρατηγικής ΑΙ αρχών.

2 στα 5 στελέχη των επιχειρήσεων εξακολουθούν να μη διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να εφαρμόσουν πρακτικές της ΑΙ.

Οι εργαζόμενοι να μην θεωρούν απειλή την τεχνητή νοημοσύνη για τη διασφάλιση της εργασίας τους.

Η ψηφιακή ωριμότητα δεν σημαίνει «ευφυή λειτουργία».

Ακόμη και την ΑΙ πρέπει να μπορείς να τη μετρήσειςγια να τη διαχειριστείς.

Τη συνολική επιμέλεια και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κα Εβίτα Γκαντίνα,Πρόεδρος Ινστιτούτου Marketing της ΕΔΕΒΕ και Σύμβουλοι Διοργάνωσης ήταν η AlphaConferences. Παρών στη διοργάνωση ήταν και ο εκπρόσωπος Θεσσαλίας της ΕΔΕΒΕ κος Τάσος Γούσιος.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμμετοχή της PwC Greece και την υποστήριξη της infoteam-software.