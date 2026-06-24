Συνελήφθη ανήλικος με μηχανάκι μετά από καταδίωξη στη Λάρισα

Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Λάρισας, έπειτα από επικίνδυνη προσπάθεια διαφυγής του από αστυνομικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλο μοτοποδήλατο χωρίς στοιχεία κυκλοφορίας και χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης. Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε επικίνδυνα στους δρόμους της πόλης.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον ακινητοποιήσουν, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

kosmoslarissa.gr