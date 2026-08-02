Συνελήφθη 26χρονος στη Λάρισα για ναρκωτικά και παραβάσεις του ΚΟΚ

Στη σύλληψη ενός 26χρονου ημεδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι στον οδηγό είχαν αφαιρεθεί πρόσφατα τόσο η άδεια ικανότητας οδήγησης όσο και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ το αυτοκίνητο έφερε πινακίδα που δεν είχε χορηγηθεί νόμιμα.