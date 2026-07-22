Συνελήφθη 50χρονος για ναρκωτικά και όπλα

Συνελήφθη, χθες (21-07-2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Φαρσάλων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, 50χρονος ημεδαπός, για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο έτερης υπόθεσης, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ένα κυνηγετικό όπλο, άνευ σχετικής άδειας,

• ένα ξίφος και ένα μικρό μαχαίρι &

• μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κάνναβης, βάρους -6,17- γραμμαρίων.