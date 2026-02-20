Συνεργασία για κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες

Η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών για κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου με αντιπρόσωπο της VI ΤΑΞΥΠ, νωρίς σήμερα το μεσημέρι, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Η συνάντηση, που είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, έγινε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των συνεργειών, μεταξύ των δύο φορέων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ενίσχυση των δράσεων που αναλαμβάνει το Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατασκήνωση στην πόλη», όπου οι μικρές μαθήτριες και οι μικροί μαθητές πραγματοποιούν επισκέψεις στο εν λόγω Μουσείο.