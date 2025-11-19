Συνεργασία για Πορεία Ανάπτυξης: “Η αλήθεια για την ένταξη του Αθλητικού Κέντρου Γόννων”

Η “Συνεργασία για Πορεία Ανάπτυξης” σχετικά με την πορεία κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου Γόννων, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει τα εξής:

”Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την πορεία κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου Γόννων, ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τους συλλόγους και τη νεολαία της περιοχής.

Ο δήμαρχος Τεμπών, κ. Μανώλης, πραγματοποίησε πρόσφατα αυτοψία στο εργοτάξιο και έκανε σχετικές δηλώσεις στα ΜΜΕ, χωρίς όμως να αναφερθεί στο πότε και από ποια δημοτική αρχή εντάχθηκε το έργο.

Υπενθυμίζουμε ότι η ένταξη και χρηματοδότηση του Αθλητικού Κέντρου πραγματοποιήθηκαν επί θητείας της προηγούμενης δημοτικής αρχής, υπό τον κ. Κώστα Κολλάτο, μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με προϋπολογισμό 467.521 €.

Η σημερινή δημοτική αρχή έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Ως αντιπολίτευση θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του έργου, ώστε οι δημότες να δουν την υποδομή να ολοκληρώνεται με ποιότητα και στον χρόνο που έχει δεσμευτεί.”