Συνεργασία Μανώλη-Κέλλα για θέματα του Δήμου Τεμπών

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αθήνα μεταξύ του Δημάρχου Τεμπών κ. Γιώργου Μανώλη και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστου Κέλλα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα επικαιρότητας που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, με έμφαση στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες του Δήμου Τεμπών, καθώς και οι υποβληθείσες προτάσεις του Δήμου Τεμπών για έργα αγροτικής οδοποιίας. Οι συγκεκριμένες προτάσεις βρίσκονται σε στάδιο αναμονής έγκρισης και κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας δήλωσε:

«Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και η βελτίωση των αγροτικών υποδομών αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου. Ενημέρωσα τον Δήμαρχο, για τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν και πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι τέλους 2025. Οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξετάζονται με προσοχή, με στόχο την υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών.»

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Κέλλα ήταν ουσιαστική και εποικοδομητική. Τα ζητήματα των αγροτών και η αγροτική οδοποιία αποτελούν προτεραιότητα για τον Δήμο Τεμπών. Αναμένουμε την έγκριση των προτάσεών μας, ώστε να προχωρήσουν άμεσα έργα που θα στηρίξουν την τοπική παραγωγή και την αγροτική οικονομία».