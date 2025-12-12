Συνεργασία της Περιφέρειας με τα θεσσαλικά επιμελητήρια για τα δυο “έξυπνα” προγράμματα

Ενημερωτική καμπάνια για τη δράση «Αναπτύσσομαι έξυπνα» που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και τη δράση «Επιχειρώ έξυπνα» για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια ξεκίνησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια.

Η δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021- 2027, στην Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», ενώ η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στο Επιμελητήριο Λάρισας και η δεύτερη την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στο Επιμελητήριο Τρικάλων, ενώ θα ακολουθήσουν ανάλογες ενημερωτικές εκδηλώσεις στον Βόλο (17/12) και στην Καρδίτσα (18/12).

Δ. Κουρέτας

Στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας αναφέρθηκε στα προγράμματα επιχειρηματικότητας που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και τα οποία στηρίχθηκαν σε τρεις πυλώνες που αναδείχθηκαν μέσα από τη διαδικασία της έξυπνης εξειδίκευσης. «Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια που τρέχει το πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας, βασισμένο στην μεθοδολογία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, του smart specialization strategy. Αυτή την μεθοδολογία την τρέξαμε με το Συμβούλιο Καινοτομίας και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα που έχει μια Περιφέρεια όσον αφορά την καινοτομία, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Σε αυτούς τους πυλώνες πατάμε για να βγάλουμε διάφορα προγράμματα. Η πρώτη σειρά προγραμμάτων που βγάλαμε και τρέχει ήδη είναι τα αμιγώς ερευνητικά για τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα, όπου και κατατέθηκαν 44 προτάσεις των 200.000 ευρώ. Η δεύτερη σειρά αφορά τις συμπράξεις Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και επιχειρήσεων για τις οποίες σε μερικές εβδομάδες θα ολοκληρωθούν οι κρίσεις. Και ο τρίτος κύκλος αφορά τις επιχειρήσεις, ο οποίος ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου και τελειώνει 30 Ιανουαρίου. Ενδεχομένως να δοθεί ένας μήνας παράταση, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος. Η ενίσχυση κυμαίνεται από 50.000 ευρώ μέχρι 425.000 ευρώ με 70% επιδότηση σε διάφορες ειδικότητες. Η συνολική χρηματοδότηση είναι 40 εκ. ευρώ και μοιράζεται μεταξύ υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων (20 συν 20 εκ. ευρώ)».

Ο κ. Κουρέτας χαρακτήρισε άριστη τη συνεργασία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΘ με τα Επιμελητήρια.

Ακολούθησε λεπτομερής παρουσίαση των δύο Δράσεων από τους Νίκο Γουγουλιά προϊστάμενο του Τμήματος Κινήτρων της Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα στελέχη της Υπηρεσίας Ν. Πάντο και Χρ. Πάκα. Να σημειωθεί ότι το Τμήμα Κινήτρων της Περιφερειακής Ανάπτυξης αποτελεί ειδικό φορέα Διαχείρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Επιμελητήρια

Από την πλευρά τους οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων Λάρισας και Τρικάλων ευχαρίστησαν την Περιφέρεια και τον Δημ. Κουρέτα για την αγαστή συνεργασία που έχουν σε όλα τα επίπεδα.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Χρ. Γιακουβής χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία της Περιφέρειας να ενημερώσει τον επιχειρηματικό κόσμο για τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα οποία θα ενισχύσουν πραγματικά την τοπική οικονομία και όχι μόνο.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Κ. Παπαευθυμίου υπογράμμισε ότι η παρουσία του Περιφερειάρχη επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξή του προς τον επιχειρηματικό κόσμο των Τρικάλων και αντανακλά την άριστη συνεργασία που έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Επιμελητήριο Τρικάλων. Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί πλέον εθνική αναγκαιότητα και προϋποθέτει ένα ολιστικό σχέδιο δράσης». Επισήμανε ότι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελούν βασικά εργαλεία ανάπτυξης και θα πρέπει να αξιοποιούνται στο μέγιστο, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Επίσης, υπογράμμισε πως τα κέντρα λήψης αποφάσεων οφείλουν να αντιμετωπίζουν τη Θεσσαλία όχι ως μια «τοπική εκκρεμότητα», αλλά ως προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις παρέστησαν μεταξύ άλλων, Αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, τα Δ.Σ. των Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι Τραπεζών και πολλοί επιχειρηματίες καθώς το ενδιαφέρον για τις δύο Δράσεις είναι έντονο.