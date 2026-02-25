Συνεργασία του Δήμου Ελασσόνας με το Δικτύο “Περραιβία”

Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού κ. Αστ. Δημουλά, με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δικτύου «Περραιβία» κ. Κ. Σκριάπα και κ. Κ. Φουρκιώτη.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της Δημοτικής Αρχής με εκπροσώπους οργανισμών και φορέων, με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση των πρωτοβουλιών τους. Η συνεργασία του Δήμου Ελασσόνας με το Δίκτυο «Περραιβία», είναι διαχρονική και ιδιαίτερα παραγωγική, με κοινές δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο προγραμματισμός νέων δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής μέσω του πολιτισμού, στην ανάδειξη του Ολύμπου και της ευρύτερης περιοχής, στη στήριξη της νέας γενιάς, καθώς και στην προώθηση των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών. Παράλληλα, τέθηκαν στο επίκεντρο σύγχρονα ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, οι νέες τεχνολογίες, οι «Έξυπνες Πόλεις» και η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Δημάρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα αναφορικά με τη συνάντηση τόνισε μεταξύ άλλων: «Η συνεργασία με το Δίκτυο “Περραιβία” αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η ενότητα και ο κοινός σχεδιασμός μπορούν να φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Επενδύουμε στον πολιτισμό, στη γνώση και στην καινοτομία, δίνοντας ευκαιρίες στη νέα γενιά και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, με σεβασμό στην ιστορία και με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».