Συνεργασία του Κοινωνικού Φαρμακείου Λάρισας με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, της δικτύωσης και της ανάπτυξης κοινών δράσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχε η κα. Κυρίτση Ευγενία, Κοινωνική Λειτουργός MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υπεύθυνη του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πρόληψης (Μανωλάκη 11Δ, Λάρισα), όπου την υποδέχτηκε η κα. Κουφάκη Ειρήνη, Ψυχολόγος PhD και Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε αναλυτικά η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Λαρισαίων, με αναφορά στη διαδικασία ένταξης των πολιτών, στα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, καθώς και στις πληθυσμιακές ομάδες που εξυπηρετεί. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της κοινωνικής έρευνας, καθώς και στη συμβολή των δωρεών από πολίτες και φορείς, που στηρίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία της δομής.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η αξία της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ φορέων, οργανισμών, συλλόγων και εκπαιδευτικών κοινοτήτων, με στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Το Κέντρο Πρόληψης, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, υλοποιεί δράσεις όπως βιωματικά προγράμματα για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, συμβουλευτική υποστήριξη πολιτών, καθώς και το «Εργαστήρι Ζωής», το οποίο αξιοποιεί την τέχνη για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ενώ κατά το τρέχον έτος λειτούργησαν 31 τμήματα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο ανήκει στο έργο ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (συνεχιζόμενες δομές)» στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και λειτουργούν προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και κυρίως, αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, μέσω της παροχής επισιτιστικής και υλικής βοήθειας.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή μπορούν να επικοινωνήσουν με τοΚοινωνικό Φαρμακείο στο τηλ: 2410-626123 και στα γραφεία του Κοινωνικού Φαρμακείου στη διεύθυνση: 23ης Οκτωβρίου & Ηρώων Πολυτεχνείου 119.