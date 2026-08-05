Συνεχής μάχη του Δήμου Τυρνάβου απέναντι στις παράνομες αποθέσεις απορριμμάτων

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου συνεχίζει καθημερινά την προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας σε όλο τον Δήμο, αντιμετωπίζοντας δυστυχώς επαναλαμβανόμενα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων σε συγκεκριμένους χώρους σε όλο το δήμο Τυρνάβου, οι οποίοι έχουν μετατραπεί εδώ και χρόνια σε άτυπες και παράνομες χωματερές .

Μόνο την προηγούμενη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος καθαρισμός του συγκεκριμένου χώρου με μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες ο χώρος γέμισε ξανά με κλαδιά, ογκώδη αντικείμενα και διάφορα απορρίμματα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία νέα παρέμβαση σήμερα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγκεκριμένη περιοχή καθαρίζεται ακόμη και δύο φορές την εβδομάδα, με σημαντικό κόστος σε προσωπικό, μηχανήματα, καύσιμα και εργατοώρες. Πρόκειται για πόρους που επιβαρύνουν όλους τους δημότες και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της καθημερινότητας σε άλλες γειτονιές του Δήμου.

Ο Δήμος Τυρνάβου απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να προστατεύσουν το περιβάλλον και να μην προβαίνουν σε ανεξέλεγκτη απόρριψη κλαδιών, ογκωδών αντικειμένων και λοιπών αποβλήτων. Για τη διαχείριση αυτών των υλικών υπάρχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας. Ο Δήμος θα συνεχίσει να παρεμβαίνει άμεσα όπου απαιτείται, αλλά η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει υπευθυνότητα, σεβασμό στον δημόσιο χώρο και συνεργασία όλων των πολιτών.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση ενός καθαρού Δήμου είναι ευθύνη που μας αφορά όλους.