Συνεχίζεται η συλλογή κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων στον Δήμο Κιλελέρ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ορθής διαχείρισης των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων που εφαρμόζει ο Δήμος Κιλελέρ, μετά τις ΔΕ Αρμενίου, Κιλελέρ, Κραννώνα και Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί νέα συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων αύριο Τετάρτη 17.12.2025 στη Δ.Ε. Πλατυκάμπου.

Το πρόγραμμα:

Ελευθέριο στην πλάστιγγα του χωριού 8:30, Ομορφοχώρι στην πλάστιγγα του χωριού 9:00, Μελισσοχώρι στην πλατεία του χωριού 9:30, Γαλήνη στην πλάστιγγα του χωριού 10:00, Πλατύκαμπος στο υπόστεγο του συνεταιρισμού 10:30, Γλαύκη στην πλάστιγγα του χωριού 11:30, Μελία στην πλατεία του χωριού 12:00 και Χάλκη στις αποθήκες του συνεταιρισμού 12:30.