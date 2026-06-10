Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των δημοτικών εκτάσεων στον Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ υπενθυμίζει στους δημότες του ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων λήγει στις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς κατά τη θερινή περίοδο.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

“Παράλληλα, τους ενημερώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον καθαρισμό των δημοτικών χώρων από χόρτα και αυτοφυή βλάστηση. Ωστόσο, το έργο τη φετινή χρονιά παρουσίασε καθυστερήσεις λόγω μιας σειράς αντικειμενικών δυσκολιών, όπως:

-Οι αυξημένες βροχοπτώσεις της άνοιξης, που οδήγησαν σε ταχεία και έντονη ανάπτυξη της βλάστησης, εμποδίζοντας ταυτόχρονα την πρόοδο των εργασιών των συνεργείων καθαρισμού.

-Η λήξη της σύμβασης με την εταιρεία η οποία είχε αναλάβει τον καθαρισμό των δημοτικών εκτάσεων και η χρονοβόρα απαιτούμενη διαδικασία για τη σύναψη νέας σύμβασης.

-Ο μεγάλος αριθμός χωριών, οικισμών και δημοτικών χώρων. Να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η χρόνος καθαρισμού δημοτικών εκτάσεων, με το περιορισμένο διαθέσιμο προσωπικό του Δήμου, κυμαίνεται, ανάλογα με το χωριό ή τον οικισμό, από μία έως τέσσερις ημέρες.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, καθώς η έγκαιρη απομάκρυνση της ξηρής βλάστησης αποτελεί κοινή ευθύνη και σημαντικό μέτρο πρόληψης πυρκαγιών και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμος συνεχίζει τις εργασίες με προτεραιότητα τις περιοχές αυξημένου κινδύνου και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα καθαρισμών το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα καλούνται οι δημότες να μην εναποθέτουν σε δημοτικούς χώρους, κοινόχρηστες εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους ή δημοτικά οικόπεδα αντικείμενα ιδιωτικής περιουσίας, όπως αγροτικά μηχανήματα, οχήματα, εξοπλισμό και λοιπά κινητά αντικείμενα. Η παραμονή τέτοιων αντικειμένων σε δημοτικούς χώρους ενέχει σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς μπορεί να συμβάλει στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος φθοράς, καταστροφής ή κλοπής αυτών των αντικειμένων.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, απώλειες ή κλοπές αντικειμένων ιδιωτικής περιουσίας που εγκαταλείπονται ή αποθηκεύονται σε δημοτικούς χώρους χωρίς σχετική άδεια.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία όλων, με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος”.