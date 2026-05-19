Συνεχίζονται οι “Κύκλοι Άθλησης και τα Εργαστήρια Ευεξίας” στον Δήμο Ελασσόνας

Με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους δημότες και αυξημένη συμμετοχή από όλες τις ηλικιακές ομάδες συνεχίζεται η υλοποίηση του δωρεάν αθλητικού προγράμματος «Κύκλοι Άθλησης & Εργαστήρια Ευεξίας 2026» του Δήμου Ελασσόνας, το οποίο πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Από την έναρξη των δράσεων, παιδιά και ενήλικες συμμετέχουν ενεργά στα τμήματα που λειτουργούν στις κοινότητες του Δήμου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει πλέον ο θεσμός και τη σημαντική του απήχηση στην τοπική κοινωνία.

Τα πρώτα μαθήματα ξεκίνησαν στις 21 Απριλίου και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν συνολικά 21 κοινότητες από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ελασσόνας, ενώ λειτουργούν 41 τμήματα για παιδιά και ενήλικες, εμπλουτισμένα με νέες δράσεις και δραστηριότητες.

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουνξεπεράσει τις 600, γεγονός που καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για δράσεις άθλησης και ευεξίας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν, χωρίς να απαιτείται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην άθληση και προάγει τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινής ευεξίας.

Στο πρόγραμμα απασχολούνται εννέα έμπειροι εκπαιδευτές, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην ποιοτική υλοποίηση των δράσεων. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ενίσχυσης της ασφάλειας στον αθλητισμό,οι εκπαιδευτές όλων των αθλητικών δράσεων του Δήμου παρακολούθησαν ειδικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών και πιστοποίησης, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Ελασσόνας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Αθλητικών Εγκαταστάσεων κ. Ιωάννης Δραγατσίκης, ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες, τους εκπαιδευτές και τις τοπικές κοινότητες για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην επιτυχία του προγράμματος, επισημαίνοντας ότι στόχος της δημοτικής αρχής είναι η συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού τα επόμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με υπεύθυνη σχεδιασμού και οργάνωσης τη κ. ΒίκηΠαγγέα, Ειδική Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα αθλητισμού, και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Τα τμήματα που λειτουργούν είναι τα εξής:

Κύκλοι Άθλησης – Παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ψυχοκινητική Αγωγή | Καλύβια

Μπάσκετ | Σαραντάπορο

Κύκλοι Άθλησης – Παιδιά Δημοτικού

Τένις | Κρανιά, Ευαγγελισμός, Βλαχογιάννι

Ποδόσφαιρο | Λουτρό, Βαλανίδα, Συκιά

Μπάσκετ | Βερδικούσσα, Δομένικο, Σαραντάπορο

Εργαστήρια Ευεξίας – Ενήλικες (γυναίκες και άνδρες)

Latin& Ευρωπαϊκοί χοροί | Ελασσόνα, Τσαριτσάνη, Πύθιο, Δολίχη

Εργαστήρια Ευεξίας – Ενήλικες (γυναίκες)

Ήπια γυμναστική | Ελασσόνα, Μικρό Ελευθεροχώρι, Ευαγγελισμός, Καρυά, Καλύβια, Συκιά, Σαραντάπορο, Άζωρος

Ορθοσωμική – Pilates | Κρανιά, Δρυμός, Κοκκινοπηλός, Ολυμπιάδα, Γεράνεια

Άσκηση & Αθλοπαιδιές | Βλαχογιάννι

Ο Δήμος Ελασσόνας συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν την υγεία, τη δια βίου άθληση και την κοινωνική συμμετοχή, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης και φυσικής δραστηριότητας για όλους τους δημότες.