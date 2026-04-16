Συντονισμός για την αντιπυρική περίοδο στον Δήμο Τεμπών

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μακρυχώρι, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Τεμπών, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Νικολάου , ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας κ. Γεώργιος Βαρδάτσικος, ο Διοικητής του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού ΒΙΠΕ Λάρισας κ. Αλέξανδρος Βαΐτσης, η Δασάρχης Ν. Λάρισας κα Αναστασία Μπάκαβου, ο Διοικητής του Α.Τ. Τεμπών κ. Πρόδρομος Χαρισμανίδης, ο σύμβουλος Π.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Ιωάννης Αλεξούλης, ο Προϊστάμενος της Καθαριότητας δήμου Τεμπών κ. Λάζαρος Πασχάλης, εκπρόσωπος της 1ης ΔΑΚΑ κ. Διογένης Μπαλάφας, εκπρόσωπος του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Αγιοκάμπου κ. Ανδρέας Λουλούδης, ο ειδικός συνεργάτης του δήμου Τεμπών κ. Κυριαζής Σπύρου, ο Προϊστάμενος Π.Π. Π.Ε. Λάρισας κ. Χρήστος Λεϊλετζόγλου, και ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Π.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμμετοχή της νεοσύστατης Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Κάτω Ολύμπου και Κισσάβου εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο τους κ. Αναστάσιο Καπνιτζή, η οποία ενισχύει ουσιαστικά το δίκτυο πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική ενημέρωση για το επίπεδο ετοιμότητας των υπηρεσιών, συζητήθηκαν ζητήματα πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων, η συντήρηση δασικών δρόμων και η διασφάλιση της προσβασιμότητας, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη άμεσης συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, επισημάνθηκε η σημασία της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της ατομικής ευθύνης, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον Δήμο Τεμπών. Με τη σημερινή συνεδρίαση του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ενισχύουμε τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των εθελοντών, που αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθεια αυτή.

Καλώ όλους τους πολίτες να συμβάλουν ενεργά στην πρόληψη, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα και επιδεικνύοντας υπευθυνότητα. Με συνεργασία, οργάνωση και εγρήγορση μπορούμε να προστατεύσουμε τον τόπο μας».

Ο Δήμος Τεμπών παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, ενισχύοντας τις δράσεις πρόληψης και συνεργαζόμενος στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματική προστασία της περιοχής.