Συντονισμός φορέων και εθελοντών για την αντιπυρική περίοδο – Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ο συντονισμός Υπηρεσιών και φορέων, καθώς και η ενεργοποίηση της εθελοντικής βάσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Τοπικού Επιχειρησιακού-Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Λαρισαίων, το μεσημέρι της Τετάρτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Λάρισας.

Πρόκειται για την καθιερωμένη συνεδρίαση του οργάνου που γίνεται με αφορμή την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου – 31 Οκτωβρίου) και αφορά στις διαδικασίες και ενέργειες, για τις προληπτικές δράσεις και μέριμνα των κατά τόπους υπηρεσιών και φορέων που συμμετέχουν στον μηχανισμό για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών -εν προκειμένω των πυρκαγιών.

Όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης, το νέο κεντρικό νομικό πλαίσιο που έχει τεθεί σε ισχύ φέρνει την πρόληψη στον πυρήνα της προετοιμασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, με κεντρικό στόχο τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από ενδεχόμενες αστικές, δασικές πυρκαγιές ή πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση του ΤΕΣΟΠΠ Λάρισας πραγματοποιήθηκε υπό τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκο, με προεδρεύοντα τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Βασίλη Μητροδήμο, με τη συμμετοχή του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Τσιάρα και στελεχών του τμήματος.

Στη συνεδρίαση μετείχαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, κ. Βάιος Κυριτσάκας, οι πρόεδροι της 2ης Κοινότητας, κ. Ναταλία Ζαβράκα, 4ης Κοινότητας, κ. Βασίλειος Καρατάσιος, των Κοινοτήτων Ραχούλας, κ. Αναστάσιος Γώγουλος, Κοιλάδας, κ. Κωνσταντίνος Κερμελίδης, Κουτσόχερου, κ. Βάιος Φονιάς, Γιάννουλης, κ. Κωνσταντίνος Μπαράκος, Λουτρού, κ. Θεόδωρος Μπελαής, Φαλάνης, Κωνσταντίνος Λυγούρας, μέλη τοπικών Συμβουλίων, στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, από τη ΔΕΥΑΛ ο Αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Καλόγηρος και ο Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης, κ. Δημήτρης Σαββοργινάκης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας, κ. Γεώργιος Βαρδάτσικος, ο Διοικητής του 1ου ΠΣ Λάρισας, κ. Νικόλαος Γκουτζέλας, η Προϊσταμένη του Δασαρχείου Λάρισας, κ. Αναστασία Μπάκαβου, ο σύμβουλος Π.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Ιωάννης Αλεξούλης, ο Διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Αλέξανδρος Δήμου, εκπρόσωποι της ΕΟΔΥΑ, ΕΠΟΜΕΑ, Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας, κ.α.

Μέχρι 15 Ιουνίου

Να σημειωθεί ότι το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων για την καταγραφή των αδόμητων οικοπέδων και τον έλεγχο καθαρισμού τους κατά την αντιπυρική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποσταλεί περί τις 9.500 επιστολές, που αφορούν σε αυτές τις ιδιοκτησίες, για την ενημέρωση των πολιτών.

Σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο, οι ιδιώτες θα πρέπει να μεριμνούν για τον καθαρισμό των οικοπέδων έως και την 15η Ιουνίου, ενώ ενεργή παραμένει η υποχρέωση συντήρησης έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (τέλη Οκτωβρίου). Στις υποχρεώσεις τους είναι μεταξύ άλλων και η απομάκρυνση κάθε εύφλεκτου υλικού αλλά και η δήλωση εργασιών καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας ιδιώτη.