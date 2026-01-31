Σχεδιάζεται η νέα ανασκαφική περίοδος στην αρχαία Κραννώνα

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών σχεδιασμού της νέας ανασκαφικής περιόδου στην αρχαία Κραννώνα ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος και ο επικεφαλής της ανασκαφής καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας Δημήτρης Μποσνάκης δήλωσαν:

«Ο Δήμος Κιλελέρ, έχοντας ως βασική του προτεραιότητα την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού του αποθέματος συνέβαλε και φέτος με όλες του τις δυνάμεις στην ανάδειξη της Αρχαίας Κραννώνας. Βασικός στόχος του νέου προγράμματος της ανασκαφής που σχεδιάζουμε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κρήτης και την εφορεία αρχαιοτήτων Λάρισας , εκτός όλων των άλλων, είναι να φέρει τους πολίτες σε επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά για να δημιουργήσουν μια όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση για τον αρχαιολογικό χώρο.

Στοχεύουμε να δώσουμε σημαντική ώθηση στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και στην οργάνωση πολιτιστικών διαδρομών εντός του Δήμου. Ο Δήμος Κιλελέρ και φέτος θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στις προσπάθειες της ομάδας ανασκαφής για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Γι’ αυτό σχεδιάζει και οργανώνει την παροχή κάθε βοήθειας στην ομάδα του κ. Μποσνάκηγια να έλθει σε πέρας αυτό το εγχείρημα. Είμαι πεπεισμένος ότι η συνεργασία της ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τους συνεργάτες μας στο Δήμο, και αυτήν την όγδοη ανασκαφική περίοδο θα αποδώσει σημαντικά επιτεύγματα» τόνισε ο Δήμαρχος.

«Για ακόμα μια χρονιά σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε ένα φιλόδοξο και ενδιαφέρον πρόγραμμα ανασκαφής τόσο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και για την Τοπική Κοινότητα και τον Δήμο Κιλελέρ που αφορά στην ανάδειξη της αρχαίας Κραννώνας.

Αυτή τη χρονιά παρουσιάσαμε τα προκαταρτικά συμπεράσματα σε σχέση με την αρχιτεκτονική διάταξη και εξέλιξη των αποκαλυφθέντων οικοδομημάτων, καθώς και ερμηνευτικές προσεγγίσεις των πορισμάτων της ανασκαφικής και της επιφανειακής έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήσαμε πλήρως, εκτός από τα αρχαιολογικά δεδομένα, και τα αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον αρχαιολογικό χώρο της Κραννώνος. Φέτος θα συνεχίσουμε με επιστημονική ενάργεια την ανασκαφή και φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε, με το πέρας της ανασκαφικής περιόδου, σημαντικότερες κατηγορίες ευρημάτων από τους ανασκαφικούς τομείς, και να ερμηνεύσουμε τους αποκαλυφθέντες χώρους εύρεσης των διαφόρων αντικειμένων» ανέφερε ο Δημήτρης Μποσνάκης.

Να σημειωθεί ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί από το κανάλι του Δήμου Κιλελέρ στο Youtube εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με το σχεδιασμό και τις εργασίες που έγιναν στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κραννώνας.