Σχολές Γονέων στο Δήμο Λαρισαίων – Βιωματικό Εργαστήριο

Συνεχίζεται ο κύκλος των «Σχολών Γονέων» στο Δήμο Λαρισαίων, με ένα ακόμη βιωματικό εργαστήριο που εστιάζει στην ενίσχυση της συναισθηματικής σύνδεσης και τη μείωση του άγχους στην καθημερινότητα των γονέων.

Την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, από 18:00 έως 20:00, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο με τίτλο: «Λιγότερο άγχος – Περισσότερη Σύνδεση».

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τον ρόλο του άγχους στη ζωή τους, να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που το ενισχύουν και να διερευνήσουν τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισής του. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, οι γονείς θα κληθούν να αναστοχαστούν πάνω στις προσωπικές τους εμπειρίες, να αναγνωρίσουν μοτίβα συμπεριφοράς και να ενισχύσουν δεξιότητες που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα και τη θετική γονεϊκή σχέση.

Το εργαστήριο θα συντονίσει η Δώρα Τζατζάκη, Σύμβουλος Ψυχολογικής Απόδοσης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λαρισαίων (Αιόλου 4, 1ος όροφος).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1dSadU1S8qHxd4eKZXZ8qkwUnd0xw-wT_EzNt53UveVs/edit

Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα, οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση προηγούμενη συμμετοχή σε εργαστήρια ή ομάδα Σχολών Γονέων.

Το πρόγραμμα «Σχολές Γονέων» υλοποιείται από την Αντιδημαρχία Παιδείας, στο πλαίσιο της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει» και του Πανεπιστημίου των Πολιτών, σε συνεργασία με δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης της πόλης, συμβάλλοντας στην υποστήριξη της σύγχρονης οικογένειας και την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου.

Πληροφορίες

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λαρισαίων

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00–13:00

Τηλ.: 2410 680249, 2410 680250

E-mail: learning-city@larissa.gov.gr

Facebook: Larissa Learning City – Η Πόλη που Μαθαίνει