Σχολή γονέων στον Αγ. Αχίλλιο την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Λειτουργεί και φέτος, για έβδομη χρονιά, η Σχολή Γονέων στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου με τον γενικό τίτλο «Διάλογος με τους συζύγους και τους γονείς».

Μία φορά κάθε μήνα (Κυριακή ή Σάββατο), από τον Οκτώβριο ως και τον Μάιο, στις 7.00 μ.μ. ένας ομιλητής αναλύει κάποιο θέμα και ακολουθεί διάλογος με τους παρευρισκομένους.

Οι ομιλίες αυτές, που αποτελούν μια ευκαιρία της ενορίας μας για συζύγους και γονείς, καθώς και για όσους σκέφτονται να δημιουργήσουν οικογένεια, ώστε να βοηθηθούν στη δύσκολη αυτή αποστολή τους, μέσα στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας, συνεχίζονται και τη νέα κατηχητική-ιεραποστολική χρονιά 2025-2026.

Η επόμενη ομιλία θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 7.00μ.μ. στον Ι.Μ.Ν.ΑγίουΑχιλλίου. Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο π. Σπυρίδων Βασιλάκος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Οικογένεια και ενοριακή ζωή».